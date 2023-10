Las escatológicas palabras de una concursante de GH Vip que indignan a los asturianos: "¡Qué necesidad!"

Hace poco más de tres semanas, la casa de Guadalix de la Sierra volvía a abrir sus puertas para acoger una nueva edición de 'Gran Hermano Vip'. En apenas 20 días, el concurso está dando mucho que hablar en redes sociales y sus concursantes no dejan de regalar anécdotas a la audiencia. Una de las últimas en hacerse viral ha sido Marta Castro por unas palabras que han revolucionado a los asturianos, como ha explicado María José Navarro a Carlos Herrera. Escucha las palabras de la concursante en el siguiente audio.

Oriana y Lara Álvarez, protagonistas en 'Gran Hermano Vip'

Oriana ha sido otra de las grandes protagonistas de los últimos días. La ya exconcursante abandonaba voluntariamente el concurso en medio de una enorme polémica. Desde Mediaset han emitido las imágenes de la secuencia completa del momento en el que Oriana pide irse de la casa, pero la venezolana asegura que han sido editadas y ha entrado en una guerra con la productora y la cadena.

Por otro lado, Lara Álvarezha vuelto a los platós de Telecinco para conducir el 'Última hora' de 'Gran Hermano VIP 8'. Acostumbrados a verla en Honduras, Álvarez se ha mostrado muy contenta de ponerse al frente del programa y así lo ha mostrado en su primer saludo al 'super'.

"Muy buenas noches, qué alegría poder compartir con vosotros la 'Última hora' de 'GH VIP', a ver, ¿estáis todo en casa? Todos sentados, todos preparados. La casa está en plena ebullición, Guadalix es un hervidero de amor, de traiciones, de tensión. Pura fantasía para los amantes de Gran Hermano como nosotros", eran sus primeras palabras, que también ha comentado Navarro en 'Herrera en COPE'. Escucha su sección completa sobre los temas más virales del día en el siguiente audio.

Primer expulsado en la casa de Guadalix

Este jueves tendrá lugar la tercera gala semanal y una nueva expulsión en Guadalix, mientras que el pasado 28 de septiembre, era Luca Dazi el que decía adiós al concurso. El exconcursante de 'MasterChef' se medía a Alex Caniggia, pero un 69% de los votos convertían a Dazi en el primer expulsado de la edición.

"Ha sido una experiencia corta pero intensa. He venido aquí para algo: algún tipo de mensaje o de madurez me llevo. Quería estar aquí porque tenía mucha ilusión de poder vivirlo, pero si la audiencia decide que no tengo que estar, son los que mandan", afirmaba Luca, abatido, reconociendo que la "coraza" que se pone para aparentar ser fuerte le ha jugado una mala pasada en esta ocasión.

Sin embargo, su paso por el reality no terminaba aquí, ya que por primera vez en la historia de Gran Hermano, la expulsión del público no era definitiva. Si el compañero que él eligiese decidía que regresase a la casa, renunciando a 25.000 euros del premio final de todos, volvería a convertirse en concursante de pleno derecho. "Es una vida extra para toda la edición, si la gastan contigo no pueden gastarlo con más personas", explicaba la presentadora del programa, Marta Flich.

Luca decidía escoger a Oriana que, asegurando que a ella le daba "igual quitar 25.000 euros del premio", rechazaba salvar al cocinero "porque temo que los demás me maten". "Sé que a él le hace ilusión estar aquí, me siento fatal y no quiero hacer esto... pero como alguien se gaste ese dinero yo mato a esa persona" se justificaba, condenando definitivamente al expulsado por la audiencia.

