Kate Middleton o la marcha de Carmen Borrego de 'Supervivientes', entre los temas de las revistas del corazón

En las revistas del corazón, explica Alberto Herrera, ve multitud de temas. Muy variados. María José Navarro, por otro lado, dice que muchas optan por contar el caso de Kate Middleton. Y su vídeo en el que anunció que padece cáncer.

La colaboradora de 'Herrera en COPE' dice que hay en determinadas tertulias que han sido muy injustos sus colaboradores. "Hay que dejarla tranquila y que se cure".

Más temas. Los reyes de Dinamarca se han ido de viaje privado en Semana Santa y "esto ha caído fatal en el país. No se conocen los datos del viaje. Es una tradición que los reyes aparezcan en los viajes oficiales de Semana Santa. La madre se ha tenido que ocupar del reinado estos días y nadie sabe donde están".

Por cierto, la aparición de Leonor en una discoteca también ha sido muy comentada en las revistas del corazón. El programa 'Supervivientes' también está dando mucho juego. Carmen Borrego está sufriendo. Se viene para España porque "no consigue superar los episodios de ansiedad que tiene. Carmen viene y no sabe que su hijo José María se ha separado de Paola Olmedo. Este matrimonio era raro desde el principio. De hecho, José María no se hablaba con su madre cuando se casa".

Borrego pudo conocer a su nieto "de milagro". El divorcio de Laura Matamoros también es uno de los temas que han abordado. ¿Quieres saber más? Pues no te pierdas el audio adjunto a esta noticia.