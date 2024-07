Un jurista desgrana los escenarios que pueden darse durante la declaración de Sánchez en Moncloa

Hay una cita que va a marcar la jornada. Este martes está previsto que el juez Juan Carlos Peinado tome declaración al presidente del Gobierno. Por todo esto, hablamos con un veterano jurista en 'Herrera en COPE'. Es Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal y abogado.

Al comienzo de su intervención, Rodríguez Ramos explica que "es oportuno que le pregunto en persona. Es lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal. Cuando se trata de un asunto que ha conocido por razón de matrimonio, no de ser presidente, es obvio que lo que tiene que hacer el juez es acudir a Moncloa y tomarle declaración allí mismo".

Es decir, el "privilegio que puede tener el presidente es que el juzgado acude a la presidencia". La estrategia de Sánchez la conoce él. En todo caso, ¿qué diferentes escenarios se pueden dar hoy y cuáles son las dispensas que eximen a Sánchez de no tener que declarar?





Responde que "por razón de matrimonio, puede acogerse al derecho a no declarar en cuanto que pueda perjudicar su declaración y pueda ser una prueba de cargos contra la esposa. Ahí se puede interpretar mal el silencio, porque seguro que en los medios que si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no declara? Efectivamente, esa es una de la interpretación de los silencios".

"Veo bastante claro que no declare porque se pueden constituir pruebas contra su mujer"

Esta dispensa se encuentra recogida, tal y como hemos mencionado anteriormente, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque es cierto que Peinado le puede preguntar por Goyache o Barrabés. Matiza el experto indicando que Sánchez "también se puede acoger a esa excepción. Yo eso lo veo bastante claro, desde mi experiencia, porque se pueden constituir pruebas contra su mujer, respondiendo a preguntas que hagan referencias a otros partícipes".

Por otra parte, Luis Rodríguez Ramos nos cuenta en 'Herrera en COPE' que "se pueden presentar recursos de reforma ante el propio juez, confirmando el acto recurrido, o se puede recurrir en apelación ante la Audiencia. Lo que ocurre es que en España tenemos la figura del juez instructor, que en otros países no existe. Ser juez de instrucción es muy difícil. Al mismo tiempo, tiene que ser un fiscal que investiga y busca pruebas de cargo".

El jurista asegura estar desconcertado sobre el caso aunque dice que está fuera de lugar la persecución que sufre Peinado. "Es evidente que se están excediendo en meterse con este juez, que la defensa de Begoña Gómez lo que tiene que hacer es recurrir ante la Audiencia Nacional", concluye.