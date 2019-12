Las mentiras del independentismo sobre la sentencia de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció este jueves que Oriol Junqueras debería haber sido considerado eurodiputado y gozar de inmunidad desde la proclamación de los resultados de los comicios europeos, con lo que tendría que haberse levantado la prisión provisional para permitirle ir a la sesión constitutiva de la Eurocámara. La sentencia, pese a la propaganda independentista, no implica la necesaria puesta en libertad del líder de ERC, condenado en firme a 13 años de prisión e inhabilitación por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y es que el TJUE no se ha pronunciado sobre la causa principal del 'procés', sino solo al suplicatorio sobre la inmunidad de Junqueras mientras estaba en prisión provisional.

Sin embargo, las fuerzas independentistas han aprovechado la decisión del TJUE para pedir la libertad de Junqueras y denunciar la "acción ilegal" de la Justicia española. Lo cierto es que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no contradice la condena de Junqueras en absoluto. Sólo que se vulneró su derecho de poder acudir a Bruselas para recoger su acta como eurodiputado. No cuestiona, por tanto, la condena por el procés ni el desarrollo del juicio, que fue totalmente garantista.

El juez Vázquez Taín no ve "trascendental" la sentencia y considera que se han hecho múltiples lecturas erróneas de la misma. "No s ela han leído", ha señalado el magistrado este viernes en "Herrera en COPE". En primer lugar, el juez remarca que no es una sentencia contra España. "Esta sentencia no es para el caso Junqueras. La sentencia no piensa en España sino que aplica doctrina para todos los países de la UE, por lo que han sido lo más garantistas posibles", asegura.

Además, remarca que no se pone en duda la sentencia contra Junqueras por el procés. "Sólo marca cuándo comienza la condición de un eurodiputado y cuándo comienzan las garantías propias de la inmunidad parlamentaria. La Justicia española debería haber dejado ir a Junqueras a Bruselas por el acta y llevarlo de nuevo a prisión. Es lo mismo que se hizo en el Congreso: se le trasladó al Congreso y después se dijo a la Cámara Baja que estaba procesado. Por tanto, el Congreso ya no vio necesario el suplicatorio", ha contado.

La sentencia rechaza la única petición del señor Junqueras: la nulidad del juicio. Pero el juicio estuvo bien celebrado aunque no lo llevaran a tomar posesión de su acta. "Ellos solo pueden agarrarse a que se han vulnerado sus derechos políticos y que no ha podido ir a tomar posesión. La nulidad exige dos cosas: que haya una vulneración de derechos y que esa vulneración te haya causado indefesión. Ser eurodiputado o no no tenía ninguna relación con lo que se estaba enjuiciando. ERC sólo va a poder pedir que durante un mes se le vulneraron sus derechos políticos", ha contado.

Sobre cómo puede afectar esta sentencia a Puigdemont, el juez Vázquez Taín estima que al expresidente de la Generalitat se le abren las puertas del parlamento europeo pero no podría regresar a España. "En Europa, la inmunidad es deambulatoria. Pero en el Estado correspondiente, es la misma que un diputado o senador. Y los diputados o senadores, tan pronto son procesados, son susceptibles de ir a prisión y ser juzgados. Otra cosa es que se tendría que presentar el suplicatorio para confirmar esa resolución que ha adoptado el tribunal español de forma provisional", ha contado le juez. Y le advierte; "Si se mete en el parlamento europeo, que asuma las consecuencias. Si está como eurodiputado y España pide el suplicatorio, ¿se lo van a denegar? ¿Las fuerzas mayoritarias constitucionalistas en el parlamento europeo van a votar en contra del suplicatorio? Y una vez concedido, ¿qué país europeo va a denegar el cumplimiento de la orden de extradición?", ha contado.