Julián Ruiz, en 'Herrera en COPE': “Elegí a Miguel Ríos para la exposición porque tiene éxitos desde los 60”

Los auténticos melómanos siempre coinciden: “La música como mejor se escucha es en vinilo”. Y los artistas son cada vez más conscientes de ello. Por eso, raro es el músico que no tiene ya su disco en vinilo. Y seguro que Julián Ruiz también los está coleccionando.

El productor musical y periodista presenta ahora 'Los vinilos de plásticos y decibelios', una muestra donde expone los más de 800 vinilos que componen parte de su colección y que podrán disfrutar hasta el 18 de septiembre en la Sala 1 del Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Una exposición donde se podrán ver piezas únicas de trabajos de cantantes mundialmente famosos como Elvis Presley, The Rolling Stones, Little Richard y muchos más. Una colección donde Julián Ruiz muestra lo que las portadas de estos discos han trasmitido durante el siglo XX y que comenzó en los años 50 con el éxito de Chubby Checker, Let's twist again.

Un disco que, como ha explicado a María José Navarro en 'Herrera en COPE', fue el primero que adquirió “con veinte pesetas. Porque, ahorrando, con lo que me daba mi abuelo que es el que me daba más”. Sin embargo, su amor por los vinilos vino un poco antes, gracias a sus vecinos: “Ellos eran personas mayores que yo y que tenían conexiones con Torrejón de Ardoz y tenían discos de Elvis Presley, Little Richard, Los Rolling Stones...”.

Sin embargo, no fueron estos artistas mundialmente reconocidos a quienes decidió homenajear en la presentación de la exposición, sino que se decantó por un artista también reconocido en todo el mundo pero español: “Curiosamente elegí a Miguel Ríos no solo porque tengo una amistad muy grande sino porque ha tenido éxitos en los 60, los 70, los 80, en los 90 y sigue”. Además, su primer disco también compartió nombre con el de Chubby Checker. Una de las muchas anécdotas que ha compartido durante su entrevista con María José Navarro y que forman parte de los recuerdos que ahora quiere compartir en su exposición, 'Los vinilos de plásticos y decibelios'.