La jueza María Jesús del Barco: "Una sociedad que ataca la independencia judicial, de democrática tiene poco"

María Jesús del Barco es presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura y este lunes en 'Herrera en COPE' ha criticado la presión a la que se ha visto sometido el juez Juan Carlos Peinado, encargado de abrir las diligencias previas contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Cuando decide abrir esas diligencias, se imaginaba lo que podía pasar porque es a lo que estamos acostumbrados", ha explicado a Carlos Herrera.

"Quizá lo más llamativo es ver como se le está exponiendo a él ya su familia, especialmente a su hija", ha agregado Del Barco ha explicado que ya sabían "que esta iba a ser la excusa para seguir atizando a los jueces" y ante este tipo de situaciones piden "paciencia, prudencia y serenidad".

Ha asegurado también que el juez es el único que conoce "el procedimiento" y el que tiene "conocimiento cierto de lo que hay". Por ello, es él quien decide "el siguiente paso".

"El procedimiento lo conoce quienes están ahí, nosotros no lo conocemos más que por lo que aparezca en prensa", ha agregado.

Sobre el papel de la Fiscalía, Del Barco ha apuntado que "el fiscal ha recurrido directamente la incoación de estas diligencias él es una parte más". Ha explicado que "se ha recurrido, se ha llevado a la Audiencia Provincial de Madrid, a la sección que decidirá si procede o no el archivo o no de esas diligencias. Generalmente, cuando los jueces archivamos de plano y se recurre, nos dicen que investiguemos más y nos revocan ese auto. No sabemos lo que va a pasar aquí".

Ha explicado a Carlos Herrera que una democracia "se sustenta en la independencia de los jueces y tribunales, y la libertad de los medios por el derecho a recibir una información veraz". También ha señalado que "cuando un ciudadano entiende que la información que se ha vertido es errónea o falsa, tiene varios mecanismos legales a su alcance: pedir una rectificación, presentar una querella por injurias o calumnias o ejercer una acción en el derecho civil".

Ha lamentado, sin embargo, que "una sociedad que ataca la independencia judicial y la libertad de los medios de comunicación, de democrática tiene poco".