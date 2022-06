Juanma Moreno: "Si las cosas no le funcionan, veremos a un Sánchez que no se presente a las elecciones"

A los pies de la Giralda, en el set especial de COPE en Sevilla, desde donde se han podido seguir unas históricas elecciones andaluzas que han terminado por darle la mayoría absoluta a la candidatura de Juanma Moreno Bonilla. El candidato del PP ha querido inaugurar esta nueva etapa política en Andalucía, y en España, acompañando a Carlos Herrera en el arranque del programa, a pesar de haber reconocido que esta noche, Juanma Moreno, tan solo ha dormido "unas tres horas, no me ha dado para más".

Una victoria histórica con votos transversales

"Anoche tenía muchas sensaciones, de emoción y responsabilidad, alegría y recuerdo", ha recordado Juanma Moreno tras vivir una noche histórica. "Desde el punto de vista político estoy preparado. Ya la última semana teníamos la posibilidad de tener 52, 55 escaños. Esos 58 no entraban en mi cabeza". ha confesado.





Y es que en esta cita electoral hemos vivido "una participación más elevada que las pasadas del 18. Unas elecciones que hay que ir desmenuzando. La opción que yo representaba era muy transversal. Muchas personas decidieron que la opción mejor para Andalucía este momento es el Partido Popular Andaluz", ha defendido el ganador de las elecciones celebradas este domingo.

Moreno Bonilla tiene claro de dónde vienen los votos que le han aupado hasta la mayoría absoluta: "El núcleo gordo de esos votos es antiguo votante del partido socialista. Solo hay que mirar la provincia de Sevilla. Hay una parte importante de ciudadanos que habían votado a otras opciones que han visto en el PP un partido sereno, capaz de resolver sus problemas", ha señalado, destacando que, precisamente, "esa confianza, se ha traducido en votos".

El peligro de una mayoría absoluta y el futuro de Pedro Sánchez

Las mayorías absolutas pueden ser un regalo envenenado de los electores a determinadas figuras políticas: "El antídoto contra esa situación es ser tú mismo. Hablar, dialogar, no imponer tu criterio. Esto son votos prestados. Tienes que trabajar todos los días para que ese ciudadano siga conectado a ese proyecto político", realizar una gestión que Moreno ha definido como "muy de alcalde".

Una de las preguntas que le ha lanzado Carlos Herrera a Juanma Moreno ha sido, precisamente, sobre su relación con Pedro Sánchez y si ha recibido alguna llamada del presidente del Gobierno: "Por ahora no me ha llamado", ha explicado, aunque asume que por WhatsApp, de los que ha recibido más de 700 mensajes, "se me podría haber escapado alguno, pero no tengo constancia", ha detallado.

¿Es este resultado un hito en la política nacional? "Evidentemente", ha confirmado Moreno, "Andalucía es la comunidad donde más españoles vivimos. El señor Sánchez hoy tiene un problema más grande que el que tenía ayer. Si las cosas siguen en esta cascada, no me extrañaría que Sánchez dijera, yo me bajo y que venga otro", y es que para el líder del PP, el resultado supone que los andaluces hayan decidido "sacarle la tarjeta roja a Sánchez", y decirle "por este camino no".

¿Cómo quedan Vox o Ciudadanos?

Herrera ha querido preguntarle a Moreno Bonilla si siente más alivio por no tener que pactar con Vox o por prácticamente doblar en escaños al PSOE: "Las dos cosas", ha bromeado Moreno. "Hemos pulverizado siete u ocho récords. En la provincia de Sevilla jamás había ganado una fuerza que no fuese el PSOE. Hemos abierto una vía para reagrupar el centroderecha. Un carril central por el que se puede ir a una alta velocidad", ha apuntado el que seguirá siendo presidente de la Junta de Andalucía.

"Esa nueva mayoría social ya está encima de la mesa, pidiendo otras políticas. Anoche me embargaba una situación de alegría. Nuestro objetivo era absorber a Ciudadanos, pero me dio cierta nostalgia, el acuerdo con Ciudadanos ha sido positivo para Andalucía. Me dio un poco de pena y pensaba que iban a sacar un mejor resultado. No ha podido ser y Ciudadanos está en vías de desaparición. Marín sigue siendo mi vicepresidente. Creo que en Ciudadanos hay personas con talento y cualidades", ha apuntado sin descartar la incorporación de algunos de los nombres de la formación naranja al nuevo gobierno andaluz.