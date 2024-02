Juanma Moreno exige la dimisión de Marlaska: "El Estado no puede ser humillado jamás por una mafia"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reprochado muy duramente a los socios de Gobierno de Pedro Sánchez, después de que este martes se ausentaran del minuto de silencio en el Congreso de los Diputados por los dos guardias civiles asesinados en Barbate, tras ser embestidos por una narcolancha. Ha sido en 'Herrera en COPE', donde Moreno ha tildado este suceso de "bochornoso".

"Paso vergüenza con la actitud de los socios del Gobierno de Sánchez", ha criticado el presidente andaluz. También ha hablado de "bochorno" por la imagen "que damos en el exterior", así como de la "actitud del propio ministro". Una sensación que ha tenido él "como andaluz y como español".

Así las cosas, Juanma Moreno ha lanzado tres exigencias al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Los medios materiales y humanos en una zona de especial singularidad, para la zona de Cádiz, que está trabajando y luchando contra mafias muy peligrosas". En segundo lugar, ha pedido la creación de un "juzgado especial" en la zona de Campo de Gibraltar para poder juzgar "de manera firme" y que esos juicios "sean rápidos". Un juzgado que pueda funcionar, eso sí, "con los medios materiales y las capacidades suficientes".

Finalmente, ha cargado duramente contra el ministro y el Gobierno. "El estado no puede ser humillado jamás por una mafia. No puede permitirse el lujo del chuleo permanente y constante de cuatro niñatos a nuestros miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". En este sentido, el presidente andaluz ha exigido la dimisión de Marlaska: "Si no es capaz, que está demostrando que no es capaz de revertir la situación, lo que tienen que hacer es renunciar e irse".

[Noticia en ampliación]