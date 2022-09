Juan Manuel Fernández, vocal de CGPJ: "Los derechos de los españoles, en riesgo sin jueces independientes"

Este miércoles, 7 de septiembre, comienza el Año Judicial. Y más agitado que nunca. Entre los jueces, malestar y enfado por la imagen de politización de la justicia que se está dando desde el Gobierno.

A la no renovación del CGPJ, se suman los cambios de ley promovidos por el presidente del Ejecutivo para impedir nombrar magistrados en el Supremo y nombrarlos en el Constitucional.

En una entrevista este miércoles en “Herrera en COPE”, Juan Manuel Fernández, vocal del CGPJ, ha recordado las palabras de su presidente, Carlos Lesmes, ante la situación que está viviendo el poder judicial: “La situación no es la deseable. Esperemos que su intervención en el acto de presentación de hoy sea una llamada de atención para que se solucionen los problemas”. “La imagen que se está trasladando a la sociedad sobre una justicia politizada no es la mejor, y se está acrecentando con todo lo que está pasando” ha sentenciado.

Fernández señala que la imposibilidad de hacer nombramientos hace que no se cubran las vacantes dentro del tribunal y no se lleven a cabo las sentencias. Además, insiste: “La independencia de la justicia es la piedra angular de una sociedad democrática. Si los jueces no son independientes, los ciudadanos no tienen garantizados sus derechos”.

Recuerda que la función esencial del CGPJ es la de hacer estos nombramientos, y como tal aparece recogido en la Constitución. En este sentido recuerda: “Esta facultad, esta competencia, nos fue privada por la ley orgánica que se aprobó el pasado marzo. Para muchos de nosotros no tenía justificación y era inconstitucional”.

Señala el vocal del CGPJ que ante esta ley “se presentaron dos recursos. Lamentamos que no se resolvieran porque habría solucionado toda la tensión que se está viviendo ahora mismo”. Juan Manuel Fernández recuerda que “en la configuración del TC intervienen tres poderes. Se ha hablado de rebeldía, de bloqueo... Esto carece de fundamento”. Además, apunta: “La ley que nos devolvió al CGPJ la competencia de hacer los nombramientos de los magistrados para el Tribunal Constitucional se aprobó a finales de julio y se nos puso para hacerlo en plazo hasta el próximo martes, 13 de septiembre. Un plazo con una premura que se hace difícil de cumplir.

Para conseguirlo necesitamos un contexto de sosiego y tranquilidad”. En cuanto a la solución para que se configure con operatividad el “gobierno de los jueces”, Fernández considera que en su opinión “sería conveniente que los miembros judiciales fueran elegidos por los propios jueces” e insiste: “La situación en la que estamos exige una solución lo más inmediata posible. No estamos ante un malestar en el sector del CGPJ. Es en toda la judicatura y en el TS. Juristas, magistrados del alto tribunal, han dicho que no quieren participar en el proceso de elección. Y esto es un elemento que exige y reflexión”.