Juan José Omella, arzobispo de Barcelona en Herrera en COPE: "Yo sé a quién puedo votar, aunque sobre la marcha mi voto puede cambiar"

En una conversación muy relajada y llena de toques de humor, Carlos Herrera ha hablado con Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y candidato papable sobre el próximo conclave. Herrera lo primero que le preguntaba es por su salud: “esta mañana bien con el dolor de perder al Papa, pero de salud y, por encontrarme con Cope y Carlos Herrera, muy bien”, contesta Omella.

La Capilla Sixtina cerrará al público a partir del lunes 28 de abril, para preparar la estancia para el Cónclave. Momento en el que los cardenales se quedarán más tranquilos: "los periodistas son peligrosísimos, nos quedamos más relajados, pero también más atentos a escuchar a Dios, no venimos a conversar entre nosotros, sino escuchar al Espíritu Santo, siempre digo que tenemos que ser dóciles a la palabra de Dios".

Juan José Omella ha explicado que estos días los cardenales hablan sobre los retos que se presentan para la Iglesia en este momento de la historia, para que a la hora de elegir al próximo Papa se dé una respuesta a la problemática actual, para que el mensaje de Jesucristo se encarne en la sociedad. "Lo que tenemos que buscar es la fidelidad al evangelio, ni progre ni retrógrado". explica monseñor sobre cómo debe ser el próximo Papa.

"NO SOY UN PROFETA PERO Sé A QUIÉN PUEDO VOTAR"

Herrera ha preguntado a Juan José Omella sobre su repercusión dentro del conclave, los cardenales confían en su criterio: "no soy profeta, se a quien puedo votar, pero luego en el dialogo y viendo las votaciones, si la votación va hacia otro lado, si se inclinan en el B y no en el A, pues me inclinare al B", explica.

Espera que el conclave sea corto: "no creo que estamos mucho en el conclave, porque, además, si se alarga mucho en algún momento de la historia les dejaron sin comida y no tengo ganas de eso, que acabamos de pasar la Cuaresma", bromea monseñor Omella, cree que el encierro no les vendrá nada mal: "encapsulados como los cartujos, sin la presión de los medios ni familias, solos con Dios". Es la primera vez que el arzobispo de Barcelona participa en un conclave: "no podemos escuchar ni la televisión ni nada, ya te diré a la vuelta si alguien lo ha hecho a escondidas, como hacíamos en el seminario cuando éramos pequeños, hasta que nos pillaban".

Juan José Omella le pide a Carlos Herrera y a todos los oyentes que recen para que el Espíritu Santo les inspire ". Recuerda que el Espíritu Santo siempre nos ha dado el Papa que más nos conviene: "al principio nos sorprende... este Papa viene de Polonia o Argentina, pero al final siempre se acaban ganando el cariño de la gente".