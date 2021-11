Juan Bravo: "No hay justificación para el no a los Presupuestos, solo crítica política"

El pulso político en la Junta de Andalucía se endurece un poco más tras la aprobación de las enmiendas a la totalidad que interpusieron el Partido Socialista, Unidas Podemos y VOX. La situación es compleja para una de las economías más importantes de nuestro país, de hecho, el panorama político en la región sureña adquiere un aspecto confuso a medida que se acerca el final de la XI Legislatura. El año que viene en 2022, ocho millones de andaluces estarán llamados a elegir a su Gobierno, sin embargo; parece que lo harán con unas cuentas prorrogadas.

Hace tan solo una semana, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, en el congreso regional andaluz, emplazaba a su colega Juanma Moreno a que "no se comporte como una marioneta" y que "convoque elecciones" sin temores tal y como hizo ella. Lo que parece quedar claro después de todo este tiempo es que la crisis dentro del Partido Popular, está dejando al Presidente de la Junta de Andalucía en un lugar que, cuanto menos, roza lo desagradable.

Decida lo que decida Moreno, lo que es un hecho es que ya no habrá unas cuentas actualizadas para poder valorar un crecimiento estable para la salud económica del pulmón financiero andaluz; pero ahora conviene preguntarse qué es lo que ha pasado y qué valoración se realiza desde el ejecutivo de la región sobre la desaprobación de la cámara a los presupuestos.

Juan Bravo es Consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, y en esta mañana nos ha puesto al día en Herrera en COPE, para entre otras cosas, tratar de aclarar si puede reabrirse la posibilidad de que se produzcan unas elecciones antes de lo previsto. No sabemos bien lo que ocurrirá, sin embargo, lo que queda claro es que al enmendar unos presupuestos "se suele discutir sobre cuestiones económicas" apunta Juan Bravo, quien considera que "no hay una justificación al no a las cuentas, lo único que hay es una crítica política".

Contar con un presupuesto actualizado anualmente resulta fundamental para que la economía de un territorio se encuentre equilibrada y en su sitio. "Prorrogarlos es tener que pasar irremediablemente a actualizarlos mes a mes", apunta el Consejero. "La gestión cortoplacista es algo contraproducente". La realidad es que los pulmones financieros de un territorio son uno de los puntos considerables a los que hay que mantener con aire. Las zancadillas y trabas que se han producido en todo el territorio nacional durante la última década es solo el ejemplo de las consecuencias devastadoras que se pueden producir en los territorios.

"Somos el 18% de España, esto nos afecta a todos"

"El panorama actual es de incertidumbre". Quizá sea el resumen perfecto que se puede realizar sobre lo que está aconteciendo con el capital andaluz; Bravo lo ve así no solamente con la inversión potencial, sino que también con la estabilidad del Gobierno de Juanma Moreno. Al desglosar los números, conocemos que, para el ejecutivo andaluz, "llevábamos dinero exclusivamente para Sanidad, Educación, Dependencia y Fondos Europeos, algo que para Juan Bravo evidencia la "crítica política a la gestión".

Del mismo modo, el titular de Hacienda advierte del freno implacable que supone esto para la economía de Andalucía y dice además que debería preocuparle a todo el país: "Somos el 18% de toda España, lo que ocurre aquí afecta a todos, al crecimiento de toda España". Apunta finalmente que "sin presupuesto se frena el impulso de la región.