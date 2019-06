José Luis Corrochano: "La gesta de Nadal ya está a la altura de los grandes del planeta"

Rafa Nadal ha vuelto a ganar en Roland Garros, lo ha hecho otra vez. Rafa ganó en el día de ayer su décimo segundo Roland Garros, lo hizo frente a un austriaco en la segunda vez que juega la final contra él. Ganó en cuatro set tras un pequeño susto en el segundo que lo perdió, pero luego terminó el partido 6-1 y 6-1. Bueno, es una barbaridad. Se nos acaban los adjetivos. Te doy alguno que me ha llamado la atención del día. Por ejemplo el diario L'Equipe francés titula 'Invencible'. Son un montón los adjetivos que circulan por todo el mundo hablando de la gesta de Rafa Nadal. Se discute ya si Rafa Nadal está a la altura de los más grandes del planeta. no de los más grandes de España ,que está fuera de duda; uno de los más grandes del planeta, si es una gesta, esta de 12 títulos en un Grand Slam Roland Garros, que están a la altura de cosas increíbles. Pues parece que sí, Rafa Nadal lo ha vuelto a hacer. Solo contar que durante la noche de ayer hablamos con la gente de Rafa y con Rafa, y ha estado a punto de no jugar este torneo. Lo pasó tan mal en Barcelona, en Montecarlo, y despues de lo de Indian Wells... Y aquí está: décimosegundo Roland Garros de Rafa Nadal, que se dice muy rápido pero cuesta un montón