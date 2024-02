Jorge Dezcallar, exembajador en Marruecos: "Si alguien cree que va a renunciar a Ceuta y Melilla, se equivoca"

Jorge Dezcallar es exdirector del CNI y exembajador en Marruecos, Estados Unidos y la Santa Sede, y acaba de publicar su último libro 'El fin de una era'. En 'Herrera en COPE' ha hablado sobre la reciente visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos. Una visita que califica de "oportunidad" porque el rey marroquí "le ha llamado".

"No sé cuáles son las razones que han motivado esta visita", ha asegurado inmediatamente. Y si bien es cierto que "es bueno que tengamos bunas relaciones con Marruecos", también considera que "no es bueno que no las tengamos con Argelia". De hecho, ha apuntado que todavía "hay cosas que explicar que no se han explicado" y ahora será necesario esperar y ver "si en Ceuta y Melilla tiene alguna trascendencia esto".

En cualquier caso, Dezcallar ha lanzado una advertencia: "Si alguien piensa que Marruecos va a renunciar a Ceuta y Melilla, se equivoca".

Dezcallar, sobre la visita de Sánchez a Marruecos:

"Es bueno que tengamos buenas relaciones con Marruecos; no es bueno que no las tengamos con Argelia"



"Hay cosas que no se han explicado. Si alguien piensa que Marruecos va a renunciar a Ceuta y Melilla, se equivoca"





La guerra entre Rusia y Ucrania, al borde de cumplir dos años

Este viernes se cumplen dos años desde que Rusia invadiera Ucrania. Una "guerra absurda", ha apuntado Dezcallar, y que todavía "está causando mucho daño y destrucción a mucha gente". En pocas palabras, el exembajador ha explicado que "lo que ha hecho Putin es decir que el arreglo de seguridad de Europa no le sirve y como es una gran potencia, se toma la justicia por su mano".

De hecho, desde Rusia buscan "unas reglas distintas" porque a su juicio, estas reglas "son demasiado occidentales".

Tampoco ha obviado la relación que mantienen Biden y Putin, que "no es fácil" y sobre las sanciones, ha considerado, "no va a tener un gran efecto, porque no lo han tenido hasta ahora". Estas sanciones, considera, están teniendo "un efecto limitado". Y si bien es cierto que algunas de ellas sí afectan a Rusia, otras no.

Por otro lado, Dezcallar ha lamentado que Ucrania "no entra en los cálculos de casi nadie" y que "una forma de ganar esta guerra es no perderla". Ha admitido que "le hemos dado ayuda a Ucrania, por una cantidad enorme de dinero". De hecho, ha matizado que los europeos le hemos dado "el doble que los americanos", pese a que ellos les han dado "más armas". Pese a ello, agrega un tercer factor que le hemos dado desde Europa y que es incluso más importante que las armas: "La inteligencia".

¿Hay que ayudar más a Ucrania en esta guerra?



Dezcallar: "Que Ucrania gane esta guerra no entra en los cálculos de casi nadie"



"Estamos dando armas a Ucrania para no perder, pero tampoco para ganar, porque tenemos miedo a que haya una respuesta con arma nuclear"





"Estamos dando armas a ucrania para no perder, pero tampoco para ganar porque nos da miedo que de que si les damos demasiadas armas, haya una respuesta utilizando el arma nuclear", ha argumentado, refiriéndose a Rusia. A su juicio, "Occidente tiene miedo de provocar una guerra mundial" y ha lamentado que los rusos están avanzando. "No es que los ucranianos no avancen, sino que está retrocediendo", ha dicho.

"Ucrania está en una situación de inferioridad y no puede reponer a los bombardeos masivos porque no tienen munición", ha apuntado. En cualquier caso, Dezcallar considerque "Rusia no tiene capacidad de jugar en Champions, por mucho que quiera" y se ha referido al PIB ruso con respecto al de otros países.

Finalmente, y sobre lo que durará la guerra ucraniana, ha asegurado: "Durará lo que dure el apoyo occidental".