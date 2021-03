Jorge Bustos explica qué puede haber detrás de la detención de Bartomeu: "Trapero es íntimo amigo de Laporta"

Jorge Bustos ha analizado en la tertulia de 'Herrera en COPE' la detención del expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Una detención por parte de los Mossos, sin la intervención del juez, y detrás de la cual tanto Carlos Herrera como Jorge Bustos creen que puede haber algo más. Así lo expresaba Bustos: "¿Quién manda en los Mossos? Manda el mayor Trapero. Y Trapero es íntimo amigo de Joan Laporta. Y no es que lo diga yo, hay testimonio gráfico. Son muy amigos y están muy bien relacionados. La denuncia es de Roures, a una semana de las elecciones. El candidato mejor colocado es Laporta y el que manda en los Mossos es su amigo Trapero, que toma una decisión que no parte del juez y es que Bartomeu pase una noche en el calabozo. No hace falta ser muy malvado para atar todos los cabos. Más allá de que si Bartomeu hubiese hecho todo bien no habría por donde cogerle".

Carmelo Encinas, por su parte, no tiene tan claro que sea Laporta el más beneficiado por la situación, y recuerda que el gran rival del expresidente culé es también un independentista fiero: "Laporta no es el más independentista de los candidatos", dice Encinas refiriéndose a Víctor Font. "No es Laporta el que parece el más dispuesto a entregar, que me parece un error, el Barça a los independentistas".

Herrera también sospecha de la detención de Bartomeu

En su monólogo de este martes, Herrera se ha manifestado en la misma dirección que Bustos:

"El Barça está como Cataluña, es un fiel reflejo, hay decadencia, descrédito de todo tipo, pero en este caso hay algo que huele... El Barcelona que se dejó secuestrar por el independentismo, y eso lo empezó Laporta, y después los que han seguido, que no son porque Bartomeu de indeoendentista no tiene nada, pero hacen lo posible para que no sea palmario, pero no dejan de poner lacitos, etc.

El Barcelona ahora mismo está en la misma degradación que todo lo que toca el independentismo. Es invasivo. Pero se detiene a Bartomeu sin orden del tribunal que está investigando estas cosas y a seis días de unas elecciones y lo detienen los Mossos. Será que han encontrado una fotografía con Bartomeu en una bañera llena de billetes porque esto se investiga desde el verano.

¿Y de dónde salió la primera denuncia para investigar todo esto? Del famosos Roures, que está aliado con Laporta, que no puede sufrir a Bartomeu. Digamos que Bartomeu no transigió con las órdenes de Puigdemont. Laporta es lo más parecido a Puigdemont que hay. Lo va a tener mucho más fácil cuando Laporta encare, después de esta detención, supongo que le será más fácil. Vamos a ver cuánto tardamos en verlo en política. El Barça pude ser el perfecto trampolín para esas cosas".