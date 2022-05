Jorge Bustos: "Un Estado, cuando es débil, no se le toma en serio ni dentro, ni fuera"

Estos días se ha estado hablando mucho de la destitución de Paz Esteban como directora del CNI. Consumada la "sustitución", pues así se refirió al hecho la misma Margarita Robles, los análisis sobre la debilidad de España como país se están sucediendo, entre los que destaca el que ha realizado Jorge Bustos en la mañana de este viernes en el café de redacción de 'Herrera en COPE'.

La debilidad del Estado y sus instituciones

"Pueden parecer dos cosas y no tener nada que ver, por ejemplo la destitución de Paz Esteban y la absolución del etarra 'Gadafi', pero en el fondo son dos ejemplos de la extrema debilidad del Estado", ha apuntado Bustos. "El Estado está en un momento, en este momento actual, más desarmado que nunca para hacer frente a sus amenazas", ha señalado el periodista y colaborador de 'Herrera en COPE'.

El problema de reputación que traviesa nuestro país tiene que ver, en gran medida, con la crisis que viven algunas de las instituciones más delicadas del Estado: "Tenías una organización, que es el CNI, que se encargaba de proteger la integridad territorial, que ha sido decapitada y ha recibido el mensaje de no volváis a espiar a un independentista, porque podéis seguir el mismo camino que Paz Esteban".

Pero es que, además, el deterioro institucional español vendría desde el momento en el que, como apunta Bustos, se señaló a otra institución: "Tienes una Abogacía del Estado, de la cual en un momento dado decapitaste a Edmundo Bal, porque también era un peligro para Sánchez, para los socios de Sánchez, porque se empeñaba en defender que hubo violencia y, por lo tanto, los cargos de rebelión en vez del de sedición", ha recordado en relación a la postura mantenida por el hoy congresista de Ciudadanos en el juicio contra los políticos del 'procés'.

La Abogacía de Estado, señalada

"Una Abogacía del Estado que no cuenta con todo el impulso y el apoyo de un ejecutivo que se apoya en Bildu, pues es evidente que no va a tener la convicción suficiente para elevar a los tribunales europeos su posición", ha destacado Jorge Bustos, quien ha querido terminar con la siguiente reflexión: "Es evidente que un Estado, cuando es débil, no se le toma en serio ni dentro, ni fuera. Eso es lo que está pasando", ha señalado el periodista y colaborador de 'Herrera en COPE'.

