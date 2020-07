Jorge Bustos deja KO a Fernando Simón tras su último patinazo: "Igual ha sido una insolación"

El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, agradeció este lunes a Bélgica y el Reino Unido que desincentiven los viajes a España, ya que se reduce el riesgo de casos de coronavirus importados. Así lo ha dicho este lunes Simón en rueda de prensa al ser preguntado por la decisión de las autoridades belgas de no recomendar viajar a España o la de Reino Unido de imponer cuarentenas a todo aquel que llegue a su territorio procedente de nuestro país.

"Agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España. Es un problema que nos quitan, menos riesgo de importación de casos", aseguró. Unas palabras de Simón, que justo regresaba este lunes de sus vacaciones en Portugal, que ha provocado las críticas de PP y Cs. Desde el Partido Popular aseguran que "somos un gran país con un nefasto Gobierno". Desde Ciudadanos, su presidenta Inés Arrimadas ha pedido al Gobierno que rectifique las declaraciones de Simón, que ha calificado de "irresponsabilidad". "Que países de nuestro entorno recomienden no visitar España no es 'un problema que nos quitan', sino un auténtico obús contra millones de familias cuyo futuro depende directa o indirectamente del turismo", ha manifestado Arrimadas en Twitter.

BUSTOS TIRA DE IRONÍA: "IGUAL HA SIDO LA INSOLACIÓN"

En el tiempo de tertulia en "Herrera en COPE", Jorge Bustos ha explicado - tirando de ironía - las razones que puede haber para que Simón dijera eso durante la rueda de prensa. "Hay varias hipótesis para explicar las declaraciones de Fernando Simón de ayer. Una es la insolación. Otra es que el exceso de exposición mediática le ha hecho perder el juicio. Otra es que hizo una apuesta con un amigo - "¡Sujétame el vermú, a que lo digo!" - y la cuarta, que es la más verosímil, es que alguien que tenía que haber dimitido en marzo porque falló en lo que era su trabajo - dirigir un centro de alertas sanitarias que no atiende a las alertas - como ha comprobado que no pasa nada, le da igual y dice lo que quiera. No creo que pida perdón. Es un disparate lo que dijo ayer Simón mientras sus compañeros de gabinete se supone que están negociando con Reino Unido para que no se instale la cuarentena y envíen un mensaje demoledor contra nuestra principal industria", ha dicho el jefe de opinión de "El Mundo".

Para Bustos, la cuarentena impuesta por Reino Unido "es un fracaso diplomático de la ministra González Laya y que deja la imagen de España por los suelos en el exterior". "Se quitan las ganas de aplaudir. Por hacer una desescalada chapucera dejando a las autonomías solas para gestionar los rebrotes, al final no se va a salvar ni la salud ni la economía", ha dicho.

"HA SUPERADO A CANTINFLAS"

El juez Vázquez Tain ha apoyado las palabras de Jorge Bustos y ha recordado que Simón "ha soltado tantas perlas a lo largo de estos meses que cualquier país serio lo hubiera cesado". "Su función es estar ahí, aguantar el tipo y responder a cualquier pregunta de la forma que sea con ese tono pausado que parece un padrecito que nos cuenta algo. El Gobierno no lo tiene para que comunique, lo tiene para distraer. Si alguien cree que Cantinflas había llegado al culmen de hablar sin decir nada y caer simpático, este señor ha superado a Cantinflas", ha concluido.