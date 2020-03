Jorge Alcalde: "Se ha descubierto la llave y la cerradura del coronavirus, ahora hay que evitar que encajen"

En China se ha dado un paso importante, paso que podríamos llamar la llave y la cerradura del COVID-19.

¿Qué significa que científicos chinos han dado con la clave de la infección de trabajo del coronavirus? "Se ha descubierto cuál es la llave que utilizan los virus para penetrar en las células humanas y, a la vez, la cerradura que tienen las células humanas y es por la que esa llave entraría" explica en 'Herrera en COPE' el periodista, divulgador ciéntifico y director de la revista Quo, Jorge Alcalde.

En las últimas semanas se han producido dos investigaciones diferentes, "hace una semana en Texas (Estados Unidos), científicos estadounidenses han descubierto la proteína S, han descubierto cuál es la estructura y esa es la llave que utilizan los virus. Los virus son máquinas inventadas por la naturaleza para infectar. Ellos por sí solos no pueden vivir, necesitan entrar en una célula y una vez que han entrado en la célula se acoplan a su ADN y lo convierten en su esclavo con una instrucción muy clara, divídete, divídete porque si no yo no puedo vivir. Para eso los virus utilizan distintas estrategias, pero todos los coronavirus que conocemos utilizan una proteína en forma de espiral que se inserta en un lugar concreto de la célula y que hace que la célula se abra y quede infectada. Esto sobre el coronavirus SARS-CoV-2 se descubrió hace una semana. Faltaba la otra parte, la cerradura donde entra esta llave y esto es lo que han descubierto los ciéntificos chinos hace dos días" explica Jorge Alcalde.

"Se ha descubierto que es un receptor celular, que tienen muchas de nuestras células, se llama ACE2 y ese receptor celular es el que encaja perfectamente, se fusiona perfectamentecon la proteína S de los virus y hace que la fusión sea inevitable. O sea, ya tenemos llave, ya tenemos cerradura y ahora hay que ver si hay alguna manera de evitar que se junten", porque eso sería lo que combatiera el coronavirus.

¿Esto nos acerca a la vacuna?

"A un tipo de vacuna, pero aún estamos lejos. Conocemos 6 o 7 coronavirus diferentes, el más común es el del constipado que tenemos todos los años y no se ha descubierto ninguna vacuna para ellos. Solo para uno, el que afecta a los camellos, para los que afectan a los humanos no hay ninguna vacuna contra los coronavirus. Esta es la que podría ser la primera, pero no sería para antes de 2021. Hay un problema que esta cerradura de las células, la ACE2 es muy necesaria para el organismo porque produce angiotensinas que regula la presión sanguínea y todos los humanos de más de 50 años la conocemos porque empezamos a tener problemas de presión arterial. Esa angiotensina es necesaria para el organismo, no podemos inhibirla, de manera que habrá que buscar una forma de engañar a la cerradura, algún tipo de vacuna de ADN que se inserte en el cuerpo humano que haga pensar a la cerradura que está ante un virus y produzca la reacción inmunitaria y se defienda", explica Jorge Alcalde.

El director de la revista Quo deja muy claro que el coronavirus no es una gripe normal y corriente, "sabemos que se transmite de forma similar, pero no idéntica. Se transmite con más facilidad que una gripe común, que tiene una mortalidad, incluso fuera de China, más elevada que la gripe común, y sobre todo, lo más importante es que es un virus nuevo que la naturaleza ha diseñado hace menos de un año. Parece que por la estructura del ADN se originó en murciélagos y luego un animal intermedario entre los murciélagos y el humano lo ha trasmitido a los humanos y es nuevo. ¿Qué tienen los virus nuevos? Que nuestros cuerpos no están preparados y que las primeras versiones de todos los virus suelen ser más agresivas y que luego van evolucionando a versiones menos letales y virulentas porque no pueden permitirse el lujo de matar a todos sus huéspedes".

El futuro

Ante el futuro de este coronavirus, Jorge Alcalde explica como "el gran misterio es si empezará a descender, en China está empezando a descender, pero están apareciendo casos de reinfectados y eso es un misterio porque con otros coronavirus no había ocurrido eso. En España tenemos dos momentos importantes, si se van a dar medidas más drásticas, por el momento es la contención ya veremos si sale bien o mal. Ahora hace frío, luego vendrá la primavera, el cambio de estacionalidad puede beneficiar porque este virus sobrevive poco en ambientes de más de 20º- 25º. Pero si eso sucede lo probable es que se quede con nosotros y sea uno más de esos 7 coronavirus que existen y algunos son tan leves como un constipadillo común y otros son más fastidiosos".