La jefa de Epidemiología del Vall d'Hebron: "Acortar a 10 días la cuarentena facilita su cumplimiento"

La Comisión de Salud Pública ha aprobado la reducción del período de cuarentena para los contactos estrechos de 14 a 10 días y la incorporación de los test antigénicos como herramienta de diagnóstico y cribado.

La Comisión ha decidido, como había anticipado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y ya había aprobado la Generalitat de Cataluña, reducir a 10 días (desde el último contacto con un caso confirmado) la cuarentena de los contactos estrechos.

Para los casos leves, se mantiene el aislamiento de 10 días desde el inicio de síntomas, siempre que hayan transcurrido al menos 3 sin presentar ningún síntoma. Si se dan estas circunstancias, no será necesario realizar una prueba diagnóstica ni para levantar dicho aislamiento ni para reincorporarse a la actividad laboral.

En los casos asintomáticos que resulten positivos, el aislamiento se mantendrá en 10 días desde la fecha de toma de la muestra para el diagnóstico. El seguimiento será supervisado hasta el alta epidemiológica de la forma en la que lo establezca cada comunidad autónoma.

Acortar la cuarentena a 10 días para facilitar el cumplimiento

La doctora Magda Campins, jefa del Servicio de Epidemiología y Medicina preventiva del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona asegura en “Herrera en COPE” que "esta reducción se plantea porque hay un porcentaje alto de personas que no cumplen bien la cuarentena. Personas que han sido contacto estrecho de algún caso y que tendrían que estar 14 días sin salir de casa, sin tener contactos con otras personas y así si estas personas se hubieran contagiado puedes evitar que contribuyan a la transmisión con más personas. ¿Por qué 14 días? Porque este periodo de incubación sabemos que durante estos 14 días una persona que se ha expuesto a un caso puede desarrollar los síntomas o se puede infectar durante este periodo. Hay un 50% de personas que como se encuentran bien, no tienen síntomas, no hacen bien esta cuarentena de estos 14 días. Por eso esta medida lo que pretende es acortar el tiempo a 10 días, para facilitar el cumplimiento y aunque perdamos algunos casos que saldrán positivos entre el día 10 y el día 14, si estas personas vigilan si tienen síntomas y si tienen síntomas acuden a su centro de salud para que se les haga una PCR, pues el acortar la cuarentena a 10 días va a permitir un mayor cumplimiento y en vez de que sea el 50% los que cumplan pues se puede conseguir que ese porcentaje sea del 70% o un 80% los que cumplen. Por tanto, puesto esto en la balanza riesgo/beneficio si aumentamos el cumplimiento, la medida será positiva”.

A esto hay que unir que a partir del décimo día, aunque una persona dé positivo, el riesgo de contagio es menor, “una persona infectada, su carga viral va disminuyendo a partir del paso de los días y a partir del séptimo, octavo día la probabilidad de contagio es muy baja, por esto inicialmente hacíamos aislamientos más largos de 14 días, pero en estos momentos los aislamientos han bajado a 10 días porque en casos en los que la carga viral es baja, el cuadro es leve, con 10 días sería suficiente. Otra cosa es el paciente que ha estado hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos porque en estos cuadros graves la carga viral es mucho más alta y estas personas pueden estar siendo trasmisores mucho más tiempo, en estos casos el aislamiento requerido sería de 20 días” explica la doctora Campins.

Grupos de 6 personas y mascarillas

“La medicina” afirma la doctora Magda Campins "no es una ciencia exacta y menos en el caso de este virus con el que estamos conviviendo con él desde hace pocos meses y sigue siendo un gran desconocido, no tenemos muchas evidencias científicas. A veces la ciudadanía piensa que estamos cambiando los protocolos, que un día decimos una cosa y otro, otra, pero a medida que vamos teniendo más conocimientos y más evidencias científicas vamos ajustando los protocolos a esas evidencias”.

“La cercanía a menos de dos metros es cuando hay más riesgo de transmisión porque el virus sobre todo, se transmite a distancias cortas. Es difícil porque nuestra cultura, nuestra sociedad es de estar con otras personas, nos gusta el abrazo, el beso, pero esto supone un riesgo muy alto y debemos acostumbrarnos a estar en grupos pequeños, reducidos, lo recomendable son grupos de 6 personas como máximo, si estamos en una cafetería lo recomendables es quitarnos la mascarilla solo cuando estemos tomando el café, pero si estamos una hora hablando debemos tener la mascarilla puesta, algo que no ocurre así. Todas estas cosas son situaciones de riesgo que debemos corregir por el bien de todos” recomienda la Jefa de Epidemiología y Medicina Preventiva del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona.