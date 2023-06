Javier Ojeda, cantante: ''No descarto volver a tocar con Danza Invisible. Mi relación con ellos es muy buena''

De Javier Ojeda dijeron que fue la mejor voz del pop español, también un 'beach boy con el Mediterráneo en la voz'. El exlíder de Danza Invisible saca dos discos: el EP ''Por amor'' y ''Más de 2000 noches sin dormir'', un LP. El primero consta de tres temas encabezados por: ''Por amor viviremos'', una versión del ''Oh, Carol'' de Neil Sedak. Ha explicado a María José Navarro cómo se fraguó esta versión. Además, Ojeda ha querido que el lanzamiento coincidiese con San Juan, para presentarlo en Estepona. ''Han salido muy pegados, con un mes de diferencia. En cuanto a mercado es un error, pero yo soy así, soy el dueño de mi destino y mi discográfica'', explica el músico.

''Más de 2000 noches sin dormir'' lleva preparándose desde 2005. Consta de catorce temas en directo que ha defendido con seis bandas, incluida Danza Invisible. El grupo dejó de publicar discos en 2013, pero Javier siguió tocando con ellos compaginándolo con su proyecto particular. Sin embargo, no incluye ''Sabor de amor'' porque ''me parecía facilón y un poco redundante. La gente me la pide a diario y la canto a diario'', comenta Ojeda. Y sobre Danza Invisible, afirma que: ''Mi relación con ellos es fantástica y no descarto volver a tocar con ellos en el futuro. Son mis amigos''.

A preguntas de Goyo González, considera que las mejores voces Pop del momento son Silvia Pérez Cruz o El Kanka, pero tiene predilección por las voces malagueñas. Cuarenta años después de subirse al escenario en Torremolinos, Javier Ojeda ha dado dos mil conciertos, los dos mil conciertos que repasa con su nuevo LP. Este verano tiene la agenda llena de bolos, casi todos en Málaga, con lo que la lista de espectáculos no tiene fecha de caducidad.