Javier Lambán, sobre el anuncio de Sánchez: "Sufrimos un continuo deterioro de la política"

Javier Lambán, expresidente de Aragón, presenta este jueves en 'Herrera en COPE' el libro “Una emoción política: Memorias de un servicio a Aragón y España”

Es senador, ha sido secretario general de su partido. Se define como un lector entusiasta. No es el primer libro que publica, pero sí es el ejemplar en el que habla de su propia historia.

Lambán, al comienzo de su intervención, ha hablado de la situación actual de la política. Denuncia que se encuentra en un estado de deterioro. “Para mí la política es indisoluble de la historia. Una de las aplicaciones más útiles es iluminar la política. El deterioro de la política comienza con los casos de corrupción de los 90. A partir del 2015, este país no ha tenido gobiernos propiamente dichos que tengan claro a dónde ir y que tengan mayorías parlamentarias”.

??¿Qué opina Lambán de la carta de Sánchez?



??“Manifesté mi respeto a la posición del presidente, también mi comprensión. Muchos políticos hemos sufrido ataques a nuestras familias y les aseguro que no hay nada más doloroso que ver a tu familia sufriendo por ataques injustos" pic.twitter.com/3U4821bmDa — COPE (@COPE) April 25, 2024

Se rompió la dinámica de mayorías claras y, por este motivo, incide en que no hemos encontrado un camino seguro. De hecho, “es tal el influjo que la sociedad española debe proponerse seriamente enmendar la situación, enfocando el rumbo de forma distinta”.





El expresidente de Aragón, de igual modo, incide en esta premisa: desde el año 2015 se ha gobernado sin mayoría parlamentaria y “eso provoca deterioros absolutamente evidentes. Estoy en contra de que mi partido haya pactado con independentistas y nacionalistas. Ni uno ni otro partido están demostrando el patriotismo suficiente”.

Respecto al movimiento inédito de Sánchez con la publicación de su carta, recuerda Lambán que ayer hizo pública su posición.

Asegura que manifestó su respeto y compresión a la decisión del presidente. “Muchos políticos hemos sufrido ataques a nuestras familias y no hay nada más doloroso como ver a tu familia sufriendo por ataques injustos; pues no tienen otro objetivo que descabezarte. Soy perfectamente conocedor de ese estado de ánimo en el que uno se puede sumergir. Por eso hablaba de mi comprensión hacia el presidente”, responde Lambán a Carlos Herrera.

"No estoy de acuerdo con muchas líneas políticas de Sánchez"

Pero, sobre todo, prosigue su discurso indicando que “debemos evitar por todos los medios seguir en esta escalada de descalificaciones y agresiones y continuo deterioro de la política. Tenemos que proponernos lo contrario. No voy a incrementar ni a acerbar las polémicas y los enfrentamientos. Voy a buscar por todos los medios la concordia”.

¿Y qué opina del caso de Begoña Gómez? Responde que sobre “las noticias sobre cuestiones que afectan a irregularidades, hay que ser muy cauto. La justicia hablará y eso es lo que yo me atengo. Esa es una de las grandes ventajas del Estado de derecho”.

Sobre la ley de amnistía, explica en 'Herrera en COPE' que no sabe exactamente en qué términos se producirán las votaciones y “no es mi ánimo contravenir una estrategia del partido, aunque tampoco está en mi ánimo violentarme interiormente”.

Por último, indica que no está “de acuerdo con muchas líneas políticas de Sánchez y reivindico mi derecho a pensar lo que pienso. Lo he hecho siempre. Siempre que crea conveniente de decir lo que pienso, voy a seguir haciéndolo. Si no, este no sería mi partido”.