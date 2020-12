Javier González de Lara: “Hemos perdido de 17 mil a 20 mil empresas”

La pandemia ha afectado duramente al 70% de las empresas andaluzas con pérdidas medias de la facturación de un 50%. Los empresarios se meten en una crisis muy profunda que puede generar una caída del PIB del 14 o el 15%.

Javier González de Lara, es presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y vicepresidente de CEDE y segura en Herrera en COPE, que se ha perdido entre 17 mil y 20 mil empresas, algunas desaparecidas, otras en hibernación o en cese de actividad.” Y tiene claro que aunque la situación de recuperación es dura, “hay que tener confianza en el futuro pero siempre con prudencia.”

Asegura que no han habido gestos fiscales en los últimos años. “Los presupuestos del Estado no van en esa dirección, y se debería modificar esa dirección”. Ademas le preocupan los fondos europeos por compromisos que pueda tener el gobierno con otras comunidades. “No me comparo pero territorialmente Andalucía es muy grande y necesitamos un sistema más equitativo de financiación autonómica y que no afecte a los fondos europeos”.

Unos 70 empleos están en riesgo “y la capacidad de aguante de las empresas está en duda”. Pero en esa visión positiva, González de Lara quiere ensalzar el aguante y la valentía de los empresarios: “hemos estado dando la cara, podría darnos alguna medalla honorífica, porque lo más importante que tiene un país son los que se preocupan por su economía”.