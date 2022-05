Jaime Peñafiel, en 'Herrera en COPE': “Con 'Alto y claro' he sufrido porque tenía que callarme muchas cosas”

Una de las frases que más caracterizan a este periodista español es “valgo más por lo que callo que por lo que digo”. Una declaración que demuestra la valía de este escritor español y que llega a su fin con 'Alto y claro', un libro en el que cuenta los secretos que jamás ha desvelado. Un manuscrito en el que Jaime Peñafiel, por ejemplo, habla de la Casa Real española y de muchas de las personalidades a las que ha ido conociendo a lo largo de su extensa carrera. Una en la que ha tenido la oportunidad de asistir a múltiples cenas y cócteles y ser testigo de las bodas más regias de nuestro país. Un libro que surge de sus ganas de “desahogarme. Y yo que soy muy respetuoso y tengo unos límites que no voy a traspasar jamás aunque cuento lo que tengo que contar y soy libre e independiente y lo tengo todo pagado hasta que me muera y porque tengo la edad que tengo”.

Sin embargo, el periodista español ha reconocido que es un libro en el que ha “tardado mucho tiempo y he sufrido muchísimo porque tienes que callarte muchas cosas”. No obstante, Peñafiel ha asegurado que tiene un “archivo de muchos documentos, fotos, audios, de cosas que jamás voy a utilizar pero que ahí está. Es mi vida”.

Una vida que, como muchos saben, la ha vivido cerca de los reyes de España, tanto los actuales como los pasados. De hecho, el periodista ha contado la respuesta que le dio el rey don Juan Carlos a la pregunta que le hizo sobre qué habría sido de él si no llegaba a ser rey: “A diferencia del rey de Suecia que sé que lo suyo hubiera sido ser carpintero, don Juan Carlos, que tampoco sabía lo que iba a ser porque le tenían esperando, la verdad es que no recuerdo lo que me dijo que iba a ser aunque me dijo que algo en lo que hubiera sido más feliz porque es un hombre que ha sufrido muchísimo, antes, durante y después”. Uno de los secretos que Jaime Peñafiel desvela en 'Alto y claro', su nuevo libro.