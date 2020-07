Jaime de Olano: "El PP tiene que hacer un proyecto para que los españoles vuelvan a confiar en nosotros"

El vicesecretario de Participación del Partido Popular, Jaime de Olano, ha analizado en COPE los resultados obtenidos por la formación que preside Pablo Casado tanto en Galicia con la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo, como en el País Vasco en donde los populares acudían a las urnas en coalición con Ciudadanos.

Jaime de Olano ha rechazado la lectura de que ante la bajada de Carlos Iturgaiz, en el País Vasco - apuesta personal de Pablo Casado-, que no ha funcionado, y los resultados (mayoría absoluta) de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, que se negó a ir en coalición con Cs como quería Casado, lo que quiere la dirección de Madrid no funciona. ¿El PP tiene que ser lo que representa Feijóo? "En el PP estamos muy contentos con los resultados de ayer. La mayoría absoluta del Feijóo en Galicia es espectacular y extraño en estos tiempos que vivimos, somos la única región de Europa en la que se renueva una mayoría absoluta y eso es el premio a la gestión, once años de gobierno del presidente Feijóo que los gallegos hemos sabido reconocer como exitosos y también estos meses de la pandemia que han hecho de Galicia un éxito en la gestión sanitaria de la pandemia y en el País Vasco también estamos satisfechos" afirma.

En cuanto a los resultados de la coalición entre PP y Ciudadanos en el País Vasco, Olano afima que "es cierto que se han bajado cuatro escaños, pero no es menos cierto que el señor Iturgaiz ha demostrado ser el verdadero representante del constitucionalismo en el País Vasco. Tenemos enfrente toda la maquinaria del PNV y un Partido Socialista que ha hecho de Bildu el interlocutor válido y lo ha hecho así el señor Sánchez desde Madrid pactando la derogación de la Reforma Laboral, en un hecho inaudito y esto ha hecho que los nacionalistas y los independentistas radicales hayan subido mucho y frente a esto, Carlos Iturgaiz representa la moderación y el constitucionalismo que creemos que en el medio plazo dará los resultados apetecibles. Hay que felicitar a Carlos Iturgaiz porque no es sencillo hacer campaña allí, a mí mismo en Zaldívar los radicales de Bildu nos montaron una manifestación en el momento en el que supieron que estábamos haciendo campaña. Es muy difícil, y todo lo contrario en Galicia, donde el PP representa todo el espectro de voto a la derecha del Partido Socialista", por ello afirma el vicesecretario de Participación del Partido Popular, "en Galicia no es necesario aglutinar a Cs porque la derecha la representa el PP y ese es el camino, hacer que el PP aglutine todo el voto de los españoles descontentos con la política de izquierdas".

¿Qué tiene Galicia para que todo se vaya al PP y por ejemplo, que Vox no tenga representación? "El partido funciona muy bien, llevamos mucho tiempo gobernando la Xunta con buenos resultados. Galicia cada vez está más cerca de la media de España en renta per cápita y desarrollo económico y social; la gestión sanitaria es un modelo; la gestión educativa da muy buenos resultados en todos los informes como el Infome Pisa y también, el carácter de los gallegos, el sentidiño, el sentido común que dicen los castellanos y eso nos hace buscar la sensatez, alejarnos de discusiones estériles, de los gritos, de las grandes discusiones, y ahí para el PP es el camino a seguir. Y en España estamos haciendo lo mismo, el presidente Casado en sus dos años largo de presidencia no ha hecho nada más que ofrecer pactos de estado al presidente Sánchez, a lo largo de la pandemia cuando se han necesitado los votos del PP ahí hemos estado y cuando veíamos que las cosas no estaban funcionando pues las denunciábamos. Pero la semana pasada el presidente Sánchez dio la respuesta en una entrevista al Corriere della Sera al decir que nunca ha querido pactar nada con el PP. La realidad es que el PP y el presidente Casado está demostrando con hechos sensatez, apoyando, pero también denunciando cuando las cosas no se hacen bien y se nos ha acusado de crispar como en la pandemia cuando decíamos que no se sabía el número de muertos. Y ahora que empieza a haber rebrotes en toda España es bueno saber en qué se ha fallado, pero se nos acusa de crispar" lamenta Jaime de Olano.

¿Hay que hacer oposición como si Vox no existiera? pregunta Ignacio Camacho haciéndose eco de una afirmación de hace unos meses del expresidente Aznar, "estoy absolutamente de acuerdo. Nuestro proyecto es a largo plazo. El Partido Popular es un proyecto de gobierno que debe ser lo más atractivo posible para que los españoles vuelvan a confiar en nosotros. Al final los extremos por su propio peso acabarán siendo residuales y lo hemos visto en Galicia con Podemos junto con el señor Sánchez, que han sido los grandes derrotados en la noche de ayer. En Galicia han desaparecido, en el País Vasco han bajado y es la muestra más palpable de que la gente busca la moderación. El Partido Socialista ha virado muy a la izquierda, nadie piensa que el PSOE sea un partido moderado y de centro".

A la pregunta de si ha sido un error pactar con Cs en el País y el acierto de Núñez Feijóo al no aceptar ese pacto en Galicia, el dirigente popular asegura que "no ha habido presión, en Galicia Cs quería tener una representación que no era real y era evidente que en Galicia todo el espectro de centro derecha estaba aglutinado en el PP. En el País Vasco es diferente, Carlos Iturgaiz ha hecho una buena campaña, pero es un proyecto a largo plazo, nos gustaría tener mejores resultados más presencia en el Parlamento vasco, pero las encuestas en enero y febrero nos daban que desaparecíamos en el país vasco. Es un proyecto a medio y largo plazo y, estoy convencido de que los constitucionalistas vascos verán en esa coalición a sus representantes".