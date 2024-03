Jaime Lorente, en Herrera en COPE: "Siempre estoy tranquilo hasta que llega el momento del estreno"

En 2023 fueron incautadas 100 toneladas de cocaína en España. Uno de los lugares por los que más droga entra -y se incauta- en nuestro país es el puerto de Barcelona. En esas aduanas se confiscan mercancías ilegales de mafias que en muchos casos proceden de Sudamérica.

De ello trata “Mano de hierro”, una serie que se estrena el próximo 15 de Marzo dirigida por Lluís Quílez y que cuenta entre sus protagonistas con Jaime Lorente.

El actor murciano ha explicado en Herrera en COPE que esta serie “nos sitúa en el puerto de Barcelona, que es un mundo que tiene leyes propias, y cuenta con una excusa muy atractiva como es el narcotráfico, para mostrar una familia con los problemas de un alijo incautado y perdido”.

El personaje de Jaime es Nestor, “un hombre que cuenta con algo en su contra como es que se pone en contra de todo el mundo y es familia política. Se tiene que esforzar para demostrar que no ha sido uno de los culpables”.

Jaime Lorente ha definido a la serie así: “Intensidad, sorpredente y muy adictiva”

El protagonista de 'Mano de hierro', ha reconocido que “conforme más trabajo, más me doy cuenta que la línea entre persona y personaje es difícil de separar, porque te metes en él y siempre hay algo de mi en los personajes. Incluso cuando no tienen nada que ver conmigo. Como cuando hice Ángel Cristo, donde no sabía dónde agarrarme para defender matices del personaje. Pero al final, te 'emborrachas' de personaje y vas hasta el final con él”.

A escasos días de que vea la luz la serie, Lorente a confesado a Mar Amate que “siempre estoy muy tranquilo hasta que llega el momento del estreno. Y más con una serie como esta que ha sido muy exigente. En exteriores, invierno, frío y humedad en el puerto de Barcelona...”.

De todos sus compañeros de serie, Jaime ha explicado que “tengo una debilidad con Eduard Fernández, uno de los actores por los que me dedico a estos. Te tiembla todo estar ante él. Actuando junto a él te hace mejor actor”.

'Mano de hierro' habla de las familia, y la familia “es lo más importante de mi vida”, ha confesado tras escuchar un mensaje de su hermans. “Tengo la suerte de unos padres que nos han inculcado unos valores al amor tremendos pese a las adversidades”.

Por último, Jaime Lorente ha hablado en Herrera en COPE de su faceta musical. “Empecé a hacer música en el peor momento emocional que he vivido por no saber majenar mi vida. La vida entonces me regaló a Pablo Gareta, mi productor, que ha significado mucho para mi y forma parte diaria de mi vida”.