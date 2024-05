Un investigador desgrana en COPE los factores que influyen en el incremento de las bajas laborales

En España cada vez hay más bajas laborales. Y es que cada año, los datos de bajas van aumentando superando el récord del año anterior. Los empresarios y sindicatos obviamente están algo preocupados y han mostrado esas preocupaciones en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Se plantean si las mutuas deberían tener un mayor protagonismo en las bajas traumatológicas, que tiene implicaciones para la productividad de las empresas y también para la salud de los trabajadores.

Los datos de la Seguridad Social a cierre de 2023 indican que las incapacidades temporales por contingencias comunes registraron una prevalencia media de 47,3 por cada 1.000 asalariados. Es el máximo desde que existen estos estudios en 2007.

Además, no es solo cosa de asalariados, también ocurre en el caso de autónomos, un sector que también se encuentra en máximos históricos, y llama la atención especialmente porque un autónomo de baja, reduce muchísimo sus ingresos, dado que un día que no trabaja, es un día que no cobra. ¿Por qué hay tantas bajas? Los expertos señalan cuatro razones principales: el envejecimiento de la población, el atasco de la sanidad pública, la buena marcha del empleo y un cambio en la conceptualización del trabajo.

Ahora analizamos todas estas razones porque un informe reciente del IVIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, nos deja un diagnóstico en el mapa europeo bastante negativo. España es el segundo país con un mayor número de ocupados que se ausentan del trabajo por enfermedad (4,1%, empatados con Portugal y solo por detrás de Francia) y es el cuarto que más proporción de su PIB gasta en prestaciones por incapacidad temporal (un 1,4%, solo por detrás de Países Bajos, Alemania y Suecia).

El investigador, al comienzo de su intervención, explicaba el porqué hay cada vez más bajas laborales. "Hay muchos motivos, pero es importante su estudio porque la tendencia es casi insostenible. Por el bien de todos, es importante comprenderla. Las características personales es un elemento que está influyendo, como las condiciones de trabajo".

Peiró decía, además, que junto a eso hay factores externos a la empresa que pueden estar influyendo en esas bajas y esos problemas de salud. "Los hábitos poco saludables que mucha gente mantiene, accidentes externos en tiempo de ocio, y "el poco cuidado que los propios trabajadores tienen de sí mismos, puede estar influyendo".





En Estados Unidos, recuerda Peiró, después de la pandemia se constató lo que se llamó la gran división. Esto es que "mucha gente quería dejar su trabajo. Hay que contextualizar eso en un entorno en el que, si no hay pleno empleo, está cerca".

