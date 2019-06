La ingeniosa reacción de Herrera al descubrir el patrimonio de Iglesias y Montero

El Congreso de los Diputados ha publicado este jueves las declaraciones de bienes de los diputados. En su monólogo, Carlos Herrera ha entrado a valorar algunos detalles sobre el patrimonio de nuestros representantes en la Cámara Baja, entre ellos los 50 millones que asegura tener Marcos de Quinto, los 16.666 euros que ha ganado el presidente Sánchez por su libro "Manual de resistencia" o los numerosos bienes del matrimonio Iglesias - Montero.

"El diputado con más patrimonio es Marcos de Quinto (Cs), que tiene 50 millones de euros. Lo cual es un dinero respetable. Pero cuando tú tienes 50 millones de euros, para todos los profesionales del rencor y todos los resabiados de la pequeña envidia, eres un ladrón. Consideran que no tienes derecho a tener 50 millones de euros. Hombre, si los has conseguido trabajando... Hay países donde se respeta más al triunfador. El triunfador que ha conseguido dinero trabajando y éxito en merced a su talento... A ése se le respeta. Aquí me extraña que no haya salido alguien diciendo que es un intolerable y que pague mucho más de lo que paga, que es lo que suelen decir todos estos cuando ven que alguien ha triunfado. Hombre, él ha recordado que él paga cada año tres millones de euros en impuestos. Alguno dirá que dé los 50 millones porque no tiene derecho a tener tanto dinero", ha señalado Herrera.

Sobre Iglesias y Montero, el comunicador subraya que no les va nada mal. "En un año han amortizado 65.000 euros del crédito hipotecario de amiguetes que les dio una cooperativa catalana con vínculos soberanistas. No está mal", ha señalado.

Por último, ha resaltado que Abascal es 'míster alquiler' porque no tiene ninguna vivienda en propiedad y que Sánchez ha ganado en derechos 16.600 euros por su libro "Manual de Resistencia". "No está mal por un libro que no has escrito. Un dinerito que te llevas para el coleto", ha dicho con gracia.