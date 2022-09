Indignación en Irán por la muerte de una mujer detenida por no llevar bien el velo: "No al hiyab obligatorio"

La muerte de una mujer que había sido detenida por la policía de la moral iraní por no llevar correctamente el pañuelo ha causado una ola de indignación en el país persa. Como ha explicado en Herrera en COPE el periodista Mikel Ayestarán, la joven fue arrestada mientras paseaba con su familia por Teherán: “Tenía 22 años, es natural del Kurdistán iraní y la semana pasada viajó con sus padres a Teherán a visitar a la familia. Llegaron el martes y apenas habían pasado dos horas, estaban paseando por la calle cuando la conocida como policía de la moral la detuvo por no vestir de forma correcta. La internaron en un centro de reeducación, que es lo que hacen con las mujeres a las que detiene esta policía y de allí no salió con vida”.

El hermetismo del régimen y la falta de libertades hace imposible esclarecer la causa de la muerte, aunque la familia señala que fue torturada mientras se encontraba detenida: “La verdad es que tenemos la versión oficial de la policía que habla de que murió de un infarto. Por otro lado tenemos el testimonio del padre, que denuncia que el cuerpo presenta muestras de malos tratos y estaba magullado. Ha provocado una ola de protestas en la República Islámica y una ola de indignación”.

Cada vez son más las feministas iraníes que se rebelan contra un estado que decide intervenir en su forma de vestir y de expresarse. Son muchas las que se niegan a plegarse y se quitan el pañuelo en público para protestar contra ello: “Ayer hubo una protesta en el cementerio, con el pañuelo al aire gritando 'no al hiyab obligatorio' que es una medida obligatoria desde el triunfo de la República Islámica en el año 79. Y en zonas como el Kurdistán o el norte de Teherán las mujeres no se tapan. Sin embargo, tienen que cumplirlo sí o sí, y con el presidente Raisi, el presidente nuevo, estas medidas se han endurecido. Ya hace un mes, el propio presidente pidió a la policía de la moral que fueran más estrictos. Se estaban produciendo detenciones de manera sistemática, pero muertes bajo custodia de la policía de la moral yo no recordaba desde el año 2008. Las detenciones son frecuentes, pero muertes no son habituales”.

La llegada de Raisi al poder ha hecho que la persecución de las mujeres en el país se haya disparado: “Las medidas respecto al velo se han ido endureciendo y aflojando conforme han ido cambiando los presidentes del país. Cuando ha habido un presidente reformista como Rohani se han ido aflojando y ahora que hay un presidente ultraconservador como Raisi se han vuelto a endurecer. Pero nunca han desaparecido. Lo que me llegan son quejas constantes de amigas en Teherán que reciben fotografías cuando van sin velo en el coche, y al tercer aviso les quitan el carné”.