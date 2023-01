Padre Hugo Alaniz: “En Siria no puedes comprar ni pañales en un supermercado”

El padre Hugo cambió Jordania por Alepo (Siria) para ayudar a su población. En tal solo 12 años, el país ha pasado de tener un millón y medio de cristianos a cuatrocientos mil. El 90% de los habitantes tiene que vivir con 30 euros al mes o menos. Todo, por una guerra que dejó un país aislado y ahora, sufriendo las consecuencias de la guerra de Ucrania. El sacerdote dice: “La situación está muy mal”. “Lo que más está afectando al bloqueo económico del país es el impuesto de los países del primer mundo”. “Hay trabajo, pero los sueldos son muy bajos”.

Las principales necesidades que faltan, afirma que son: “Electricidad, gas. Agua gracias a Dios sí hay, pero tampoco hay combustible. Todo esto es a causa del bloqueo económico que han impuesto al país”. “El sueldo de una profesora es de 100-120 mil libras sirias, unos 20 euros. El kilo de carne está a 25 mil, con ese sueldo solo puedes comprar 4 kilos de carne”.

En Ayuda a la Iglesia Necesitada se encargan de dar ayuda a todo el que vaya a pedirla, el padre Hugo afirma que: “Sin ayuda es imposible vivir en Siria. La gente sobrevive, pero no tienen cosas necesarias”. El papel del cristianismo es fundamental: “Por una parte la gente está muy agradecida de ello porque saben que si no hubiera sido por la Iglesia, no hubieran podido sobrevivir muchos de ellos”.