De 40 a 36 horas de trabajo semanal: "Tuvimos que contratar a un empleado más para cuadrar los turnos"

Trabajar menos días a la semana y cobrar lo mismo es el sueño de muchas personas. Un sueño que, a partir del próximo 1 de enero de 2023, va a convertirse en realidad en algunas pequeñas y medianas empresas españolas. Se trata de un proyecto piloto del Gobierno, que ha acotado al sector industrial y al de la consultoría. Las empresas que soliciten acogerse a este proyecto podrán reducir su jornada laboral a 34 horas semanales y mantener el sueldo de sus empleados. Para compensar las horas que los empleados dejarán de trabajar, las empresas recibirán ayudas de hasta 200 mil euros. Pero, para recibir esto, deben mantener su jornada laboral a 34 horas por semana durante 2 años.

En otros países del mundo este sistema de jornada laboral reducida no está del todo claro. Ha habido países en donde salido bien y otros en los que no. Un ejemplo de esto es Islandia, que fue uno de los primeros países en donde se implantó este modelo. Entre 2015 y 2019 se aprobaron en dicho país dos proyectos pilotos para reducir la jornada semanal de 40 horas a 35. Y el resultado fue positivo, no solo se mantuvo la productividad, sino que creció, y los trabajadores se dieron cuenta de que se encontraban mejor de ánimo.

En cambio, en Reino Unido, el proyecto no fue tan bien como se esperaba. En dicho país, unas 70 empresas, con más de 3.000 empleados, han probado durante este 2022 la reducción de la jornada laboral y, la mitad de estos trabajadores aseguran que su productividad ha aumentado, pero un 15 por ciento cree que la situación ha ido a peor. Otros países como Bélgica, Estados Unidos y Nueva Zelanda también han reducido su jornada laboral.

Según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Más País, se van a destinar unos 10 millones de euros para que unas 60 o 70 pymes industriales se puedan beneficiar de esta medida de jornada laboral reducida. Las empresas que quieran participar en este experimento, tendrán que presentar su candidatura ante la Fundación EOI, que depende del Ministerio de Industria. Una comisión será la encargada de elegir a las empresas que participarán y, para elegirlas, tendrán en cuenta la viabilidad económica de la empresa, cuánto se reducirá la jornada, el aumento de su productividad y cómo implementará la empresa el programa piloto. Las ayudas (10 millones de euros) se repartirán hasta agotar el presupuesto.

En España hay empresas ya apostaron por este modelo de trabajo, como es el caso de la empresa 'Toldos Porriño', en Pontevedra. El propietario de esta empresa, Daniel Magaz, ha contado en 'Herrera en COPE' que llevan con esta jornada laboral "desde septiembre del año pasado". "Ahora mismo hacemos dos turnos. Tenemos un turno que trabaja de lunes a jueves y otro de martes a viernes, en horario de 9 horas diarias", añade. Esto significa que la jornada laboral de esta empresa se ha reducido de 40 horas a 36 horas semanales. "Tuvimos que contratar a un empleado más para cuadrar los turnos de trabajo", ha explicado Daniel.

La razón por la que Daniel tomó la decisión de reducir la jornada laboral de sus empleados, fue porque él había visto que este modelo de trabajo llevaba varios años funcionando en los países del norte. "Me planteé la posibilidad de hacerlo en mi empresa", explica. "Empezamos a darle vueltas, llegó la pandemia y tuvimos que posponerlo. Y, una vez pasada la pandemia, lo retomamos", agrega Daniel.

En cambio, otras empresas van a reducir en breve su jornada laboral, como es el caso del Hotel Torrecerredo, en Asturias. Se interesaron por este modelo hace unos 3 años, cuando Más Madrid lo comenzó a impulsar. Ahora se han quedado fuera de las ayudas, las cuales solo serán destinadas para las industrias y consultoría. A pesar de esto, este hotel implantará en abril la jornada laboral reducida. La propietaria del hotel, Pilar Saiz, ha explicado que quieren "reducir un 10 por ciento" la jornada laboral, que son unas 36 horas a la semana de trabajo.