Herrera sobre la relación entre PSOE y chavismo: "Para los que creían que Podemos no influiría en Exteriores"

Carlos Herrera ha comenzado su monólogo de las 06.00 tratando la relación del Ejecutivo, conformado por PSOE y Podemos, con el chavismo. De la reunión entre Ábalos y Delcy Rodríguez al desplante a Juan Guaidó, pasando por las peculiaridades del embajador en Venezuela en la época de Zapatero:

"Ábalos debe explicarle su reunión a los venezolanos que viven en España; los que hoy se van a manifestar en la Puerta del Sol en torno a Juan guaidó después del desplante que le ha hecho el presidente del Gobierno por orden de Podemos. Esto no debe perderse de vista en la reunión con Delcy Rodríguez, señora marcada en fichas policiales. Saltó la alarma de los sistemas policiales, esto obligó a la presencia de un comisario en la escen. Si no llega a ser por eso lo mismo no nos enteramos. Escena de espías que, como digo, coincide con el desplante del gobierno a Juan guaidó. Sánchez no se va a reunir con él, lo han hecho todos los demás en Europa. Sánchez y además Pablo Iglesias dicen que es un simple líder de la oposición y un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela. Ojo al dato no lo reconoce como el presidente legítimo, que es lo que le reconoce el Gobierno español, porque lo han quitado de presidente de la Asamblea. Vamos a ver, la mascarada de Maduro que colocó durante unas horas a un hombre de paja impidiendo por la fuerza a Guaido acceder al Parlamento. E Iglesias dice 'no, bueno, ya no es, es un líder de la oposición'. Si alguien dudaba de que la presencia de Podemos iba a marcar la política exterior española, ahí tienen la respuesta. Y eso tal vez permita ver con más claridad el incidente de la embajada de México en Bolivia y también los 30 millones extraños Y misteriosos que recibió el embajador español en Caracas, Morodo, en tiempo de Rodríguez Zapatero