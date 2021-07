Herrera: "¿El presidente del Gobierno está en alguna parte? No, no aparece"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan por la primera ola de calor del verano, así como la cancelación de la asistencia de público a los Juegos Olímpicos y los datos de covid-19 en nuestro país.

El comunicador ha querido empezar recordando que en este día, como resulta tradicional, se juntan en San Lucar de Barrameda para "recordar una temporada de radio que ha sido venturosa".

En el ámbito deportivo, Herrera se remontaba a la convención de Buenos Aires en la que se eligió a Tokio como sede de los Juegos Olímpicos del año 2020. Además, ha recordado que "Madrid optaba para ser la sede, pero fue eliminada en la primera tanda, lo que supuso una decepción para muchos". "Tokio se llevó el premio, pero fue una candidatura suspendida y aplazada un año. Y finalmente este año van a disputarse los Juegos Olímpicos sin público. La pandemia va a obligar a celebrar los JJ.OO. más tristes de la historia".

"En españa volvemos a lo mismo que les decía yo ayer, que dato miramos primero", arrancaba el bloque destinado a hablar del coronavirus. Herrera recordaba que los hospitales no están notando la subida de casos pero la incidencia ha aumentado 25 puntos respecto al día anterior. "Si miramos la incidencia estamos ante ola vertiginosa, que los jóvenes pasa de manera bastante más ligera", apuntaba al mismo tiempo que se preguntaba que hacemos hasta que los jóvenes estén vacunados, "aprobar restricciones, que ya se están aprobando".

Comentaba entonces las nuevas restricciones por parte de las comunidades autónomas, entre las que destacan la petición de toque de queda al TSJ por parte de Canarias, el anuncio de la Comunidad Valenciana de que también va a pedirlo o los alarmantes datos de Cataluña.

"El turismo ya se ha echado a temblar. El reino unido ha dicho que vacunados no tendrán que hacer cuarentena, pero Francia ha recomendado no viajar a España y Portugal, y esto supone un chorro de gente entrando en nuestro país. Es una recomendación nada más, pero oye, ahí está. España es el país de la UE con mayor incidencia", apuntaba el comunicador.

Hacía entonces mención al Gobierno comentando lo siguiente: "¿El gobierno está en alguna parte? ¿El presidente del gobierno hace algún comentario? No, no aparece. A él que no le llamen solo si hay alguna buena noticia, que entonces saldrá y lo contará".

Para terminar, recordaba la polémica generada entorno al consumo de carne. "Ayer Sánchez tuvo que responder a la crisis del chuletón. Estas declaraciones le han costado que le riña la extrema izquierda más dogmática. Esto ha desatado una crisis en el gobierno, ya que hay sectores que se han sentido un poco ofendidos con todo esto del vacuno. Las palabras de Sánchez suponen una forma coloquial de desautorizar a un ministro. 'Por su parte, el de agricultura le ha dicho de todo. Hay bastante más carga de profundidad. Se sabe que puede haber crisis de Gobierno y Podemos está avisando con que no se le ocurra tocarle a ninguno de los ministros", concluía Herrera.