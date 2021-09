Herrera: "La ministra de Trabajo se alegra de que Barcelona se quede sin una inversión millonaria"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan por un nuevo récord del precio de la luz, la polémica generada por Yolanda Díaz en torno a la cancelación de la ampliación del aeropuerto de El Prat y el caso de Malasaña que sigue dando que hablar por las declaraciones del ministro Marlaska.

"La conjunción luz más combustible empieza a ponerse bastante insolente. 152,32 marca hoy la luz, un nuevo récord y es que vamos de récord en récord. Por su parte, el combustible está en un récord que no se veían desde hace seis años, 1,42 euros el litro de 95, que es el más común", arrancaba el comunicador su comentario de las seis de la mañana.

Y para continuar ha comentado el tema del aeropuerto de El Prat. "La Ricarda es una finca que resulta de nuevo la escusa perfecta para demostrar que Cataluña puede convertirse en un perfecto humedal y que va camino de eso gracias a la pericia de los catalanes votando a sus dirigentes y gracias a que entre todos los españoles hemos elegido a un tipo que ha elegido como socio de gobierno a la gente de Podemos, que ya evito calificar", decía Herrera y pasaba entonces a recordar lo ocurrido en la jornada de este jueves.

"La finca de La Ricarda es el único escenario donde podría establecerse una pista para aviones internacionales. Este es el sitio, Aena estaba dispuesta a una inversión de 1.700 millones de euros. Todas las administraciones catalanas habían pedido esto. Pero las discrepancias entre Esquerra, Junts y la Cup, junto a Ada Colau y a la que se ha sumado una parte del Gobierno que es Yolanda Díaz, han dicho que por la Ricarda ni hablar", recalcaba haciendo énfasis en la ministra de Trabajo.

"El Gobierno ha dicho entonces, cojo los millones y ya me los llevo a otro sitio y ha añadido que hasta dentro de 5 años esto no se vuelve a abrir. La Ricarda parece que no es trasladable, hay que elegir, tuvimos que ver a una ministra de trabajo aplaudir que se haya ido al traste la creación de un plan que contemplaba la creación de 85.000 puestos de trabajo", puntualizaba el comunicador.

"Si a eso sumas que con ella iba del brazo emocionada Colau, que no quiere turistas, ni aviones, ni a nadie. Convertir Barcelona en un albañal. Esta que ha hablado es ministra de un Gobierno que tenía el plan de los 1.700. Es decir, la ministra de Trabajo se pone de una parte de los separatistas y se congratula de que al presidente se le haya complicado el plan y que Barcelona se quede sin una inversión millonaria", recalcaba con asombro.

Pasaba entonces a hablar del ministro del Interior, Grande-Marlaska y lo califica de irresponsable, que es lo que demuestra ser. "Ahora está acusando a la Policía de que no le avisó que sospechaban que lo de este muchacho podría ser una denuncia falsa". Herrera recuerda entonces el acontecimiento ocurrido contra el PP y Ciudadanos en una manifestación del Orgullo con un atestado falso que aceptó el ministro. Y el episodio de las balas de las elecciones de la Comunidad de Madrid: "Como las balas que llegaron al ministerio, también falsas porque la Policía no ha podido descubrir nada. Mentiras, todo mentiras, una detrás de otras. Ahora pretende echarle el muerto a la Policía. Para aguantar el cargo sin que te echen hay que valer, con las toneladas de polémicas y escándalos que tiene encima", concluía.