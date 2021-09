Herrera: "Hay una Cataluña oficial que es decadente, todo lo relacionado con el procés es una farsa"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que principalmente pasan por una nueva subida del precio de la luz, que se situará este miércoles en 135 euros en Mwh.



En el capítulo relacionado con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, Herrera ha explicado que lo que está ocurriendo es propio de la naturaleza de la estructura política que rige el ritmo de nuestro país: "En esta cosa del Poder Judicial decíamos que Lesmes era como el Holandés Errante. El crimen ha sido el sobeteo que se ha producido en los últimos años con el Poder Judicial desde la reforma que aplicó Felipe González en el año 1985, cuando estaba en la cresta de ola. Ahora estamos en una parálisis provocada primero porque no se ha aplicado una reforma que pudo aplicar cuando gobernaba. Esto pasa siempre que un partido no gobierna".

En este sentido, el director de 'Herrera en COPE' ha analizado las palabras pronunciadas este miércoles por la portavoz del Gobierno, con las que ha instado al Partido Popular a cumplir los mandatos constitucionales: "Es entrañable como el PSOE se preocupa ahora por los mandatos constitucionales. Es sorprendente que el mismo Gobierno que buscó un recoveco en la ley para poder perdonar a unos roba gallinas, ahora se preocupa por los mandatos constitucionales".

También se ha referido a los titulares que han relacionado a la carrera de juez con la derecha: "Es impresionante los titulares que se leen por ahí, diciendo que porque la carrera de derecho era muy complicada los jueces son de derechas, ya que eran los que podían pagarse la carrera. Aquí dejamos a un lado a los ricos de izquierda".

Por último se ha referido a la actualidad relacionada con Cataluña, que pasa por la inminente celebración de la Diada: "Nos acercamos a la fecha del 11 de septiembre y habrá dos momentos claves desde el punto de vista informativo. Lo primero saber si Estados Unidos desclasificará archivos de los atentados. Después tendremos la celebración de la Diada, que ha entrado en la misma decadencia que afecta a todas las cosas en Cataluña. Hay una Cataluña oficial que es presa de la decadencia. Todo lo relacionado con el procés es una farsa".