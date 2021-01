Herrera: “Fernando Simón, no hagas más pronósticos ¿Por qué no te callas?”

Carlos Herrera ha sido muy crítico con las últimas predicciones y cambios de opinión del director de CCAES, Fernando Simón, cuyos bandazos a lo largo de la pandemia han hecho flaquear la confianza de los ciudadanos en las autoridades encargadas de dictar las normas para contener el coronavirus.

Las palabras de Herrera hacia Fernando Simón

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha pronunciado estas palabras dedicadas a Fernando Simón, y de paso, a la nefasta gestión de la pandemia por parte del Gobierno:

"Y en el capítulo chusco de la jornada, quién va a ser si no, Fernando Simón, que reclama su minuto de gloria. Ayer, además, por partida doble. Quizás hace diez días decía que esa cepa mega, super, hiper contagiosa británica iba a tener una incidencia marginal en España, pues ayer, diez días después, el mismo tipo nos explica que a finales de marzo va a ser la dominante. O sea, en diez días hemos pasado de marginal a dominante. No hagas más pronósticos, por favor. ¿Por qué no te callas?

Y la otra la de las mascarillas. Alemania ha recomendado el uso de las mascarillas FPP2 y ahora España también se lo plantea. Esas mascarillas son las que Fernando Simón, en un rato de frivolidad, al inicio y desarrollo de la pandemia había dicho que eran mascarillas egoístas. Bueno, pues las mascarillas egoístas ahora parece que son las que mejor protegen contra la transmisión del virus.

Y luego la vacunación. El más importante comentario es que la ralentización de todo el programa de vacunación se produce porque no hay nuevas dosis. Eso es lo fundamental. Hemos puesto un millón cien mil dosis y cada vez a un ritmo muy lento que se debe a las vacunas que tú recibes.

Pfizer, por ejemplo, ha dicho que durante unos días enviará a la mitad de los viales a los que se comprometió. La escasez de vacunas ha llevado a la Comunidad de Madrid a suspender el programa de vacunación de sanitarios y ha culpado al Gobierno central de esa circunstancia porque el Gobierno central las que han llegado se las ha dado a aquellos que tienen que poner segundas dosis porque pusieron más dosis que los demás. Otros, como en Andalucía, han sido precavidos y guardaron porque ahora tienen que poner segundas y no poner primeras, para entendernos".

Unas duras palabras de Carlos Herrera como crítica a la actitud de Fernando Simón y a sus cambios de opinión constantes.