Herrera explica el motivo por el que no entrevista ni a Pedro Sánchez ni a Pablo Iglesias

Carlos Herrera ha explicado en su programa las razones por las que no entrevista desde hace tiempo ni al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ni al vicepresidente segundo Pablo Iglesias. En 'Herrera en COPE', Antonio Naranjo trasladaba a Herrera una pregunta formulada por varios oyentes, en referencia a por qué no entrevista a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Una pregunta a la que Herrera ha respodido así:

"No entrevisto a Irene Montero porque no se pone. Al que tengo que entrevistar es a Pedro Sánchez. Le he llamado bastantes veces y todas las veces, con mucha educación, me han dicho que me vaya de paseo. Y exactamente lo mismo con el vicepresidente del Gobierno. No están por la labor y he decidido no llamarles más. Incluso he decidido que si alguna vez tienen interés en aparecer me lo piense, si me interesa o no me interesa. Nadie está obligado a dar entrevistas, eh. Nadie. Todo el mundo puede declinar amablemente, como se suele decir. Yo lo lamento".

"Tú eres un anfitrión estupendo", asegura Naranjo. "Bueno, hay gente que no tiene interés, porque dice 'ahí voy a ganar poco público y tengo más que perder que que ganar, pues qué necesidad'. Amarrategui. Pero vamos, ¿cuántas entrevistas le ha pedido El Mundo o ABC a Pedro Sánchez? Pues cada semana una. ¿Cuántas le ha concedido?".

En ese momento, Paco Rosell interrumpe a Herrera para hacer una reflexión: "No nos olvidemos de algo primordial. En un régimen de opinión pública, el Gobierno está obligado a la fiscalización de los medios de información. Y no es un capricho o un derecho que se pueda permitir ningún servidor público. Deben someterse a las preguntas con mayor o menos comodidad y los españoles tienen derecho a saber".