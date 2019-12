Herrera: "El dinero que le quiten a Andalucía ya sabemos a dónde irá: a Cataluña"

Se jugó el Clásico anoche. Los equipos llegaron al Nou Camp sin más o menos problemas y el Barça hizo lo que mejor sabe hacer: ser un cínico. Y ceder al chantaje. Y dejar que los de Tsunami Democrátic colaran la pancarta con el lema 'Spain, sit and talk'. Y Mediapro ya se encargó de que eso saliera bien en la televisión y se viera estupendamente. A lo mejor la pancarta estaba dentro del campo del Barça, ¿eh? Es lo más seguro.

Y el partido 0-0, como les digo. Y en la segunda parte se lanzaron pelotas hinchables cutres que pararon el partido dos minutos. Nada más. Hasta los propios de Tsunami Democrátic - que ya un día harán ruedas de prensa para explicar sus hazañas, los contenedores que han quemado, los coches que han roto - han reconocido que no han logrado el gran objetivo de reventar el encuentro. Pero llegaba olor a quemado al interior del campo. Porque se estaban provocando muchos incidentes en los alrededores. Cortes de calle, amenazas... Señoras esparciendo heces de burro alrededor de periodistas... Luego los Boixos Nois pegándose con los de Tsunami Democrátic... Quemando una palmera... Cuidado, palmeras de más de 5 metros de altura. Que si se cae hacia una fachada la que monta... Y Torra justificándolo todo. Diciendo que es el derecho a la manifestación.

Y mientras tanto, ¿de la operación investidura hay algo? Pues... para empezar no son los mejores momentos porque el separatismo ha vuelto a mostrar su cara más violenta. Y eso no le viene bien a Pedro Sánchez. En la semana en la que se ha adentado en esta ciénaga de acuerdos con fuerzas que quieren destruir España. Bildu, incluida. Con Bildu ha pactado ya en el ayuntamiento navarro de Berriozar los presupuestos. En ese ayuntamiento donde ETA asesinó al subteniente Casanova. Los socios del nuevo gobierno navarro quieren introducir un cambio simbólico que tiene mucha intención política en la ley de símbolos de la comunidad foral: que las cadenas navarras de su bandera puedan ponerse en la ikurriña. Algo que el TC prohibió en 1995 para evitar la invasión del País Vasco en Navarra. Pues ahora Geroa Bai ha introducido esa enmienda y va a presionar al PSOE de Chivite para lograrlo. Con el apoyo de Bildu, PNV y por supuesto Podemos. Euskaldunizar. Chivite hará lo que le manden porque está ahí gracias a todos ellos.

Y ese acuerdo al que han llegado el PSOE y ERC, ¿lo conoce alguien? Solo un puñado de personas. Ábalos dijo ayer que ERC había renunciado a la vía unilateral y ellos al momento salieron: '¿Cómo que hemos renunciado? ¡Ya la tenemos liada!'. Hay un congreso de ERC este fin de semana en los que los de Oriol Junqueras puedan sacar los pies del plato o no. Pueden decir 'declaración unilateral de independencia sí o no'. Ante lo que Sánchez no puede hacer otra cosa más que silbar y lamentarse. Porque él sabe que sólo puede responder con retórica y con gestos. Con algo de semántica. Pero con muy pocas cosas más. Puedo amansar fiscales, estudiar medidas de gracia, llamar nación a tod lo que se menea... Mucha financiación, ¡que ya se la quitarán a Andalucía! Ahora que ha intervenido Andalucía ante el pasmo de los socialistas andaluces... ¡Qué vergüenza ver a Susana Díaz aplaudiendo la intervención! ¿Qué hubiera dicho esta Susana Díaz de haberse producido al revés: que Rajoy le hubiera intervenido cuando ella gobernaba? Con la desastrosa gestión que tenía y ponía en marcha. Ahora lo hace el PSOE y ella aplaudiéndolo. Pues el dinero que le quiten a Andalucía, la financiación que no vaya a Andalucía, pues ya saben a dónde va a ir. Todo lo que haga falta en Cataluña.

Pero todo lo demás es secreto. El pacto suicida e irresponsable de Podemos también lo es. Es fácil intuir que es un pacto de subidas de impuestos, del salario mínimo interprofesional, del gasto, del déficit... Y por supuesto subida del paro. Pero el pacto con ERC, bajo siete llaves. Y ya veremos qué sale de todo ello. Eso de la investidura el día de los inocentes me parece que es una buena inocentada.