Herrera dice adiós a María Jiménez en su capilla ardiente: "Era una artista en todo lo que hacía"

El director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, se ha acercado este jueves a la capilla ardiente de la artista María Jiménez, que ha fallecido de madrugada, a los 73 años. "Era una artista tremebunda. Artista en todo lo que hacía, cantar, bailar, gesticular, hablar, expresar su cariño por los demás, porque era un volcán incontenible de sentimiento y tenía una gracia que arrasaba con todo", ha dicho Herrera a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla, donde se ha instalado la capilla ardiente de la artista hasta las diez de la noche.

Con todo, Herrera ha definido a María Jiménez como una mujer que "siempre abrió su corazón de forma generosa, humana, incomparable, unas risitas". Además, ha recordado una anécdota en la que estuvo en coma y, al despertar, le preguntó al médico cuánto había estado dormida. "El médico le dijo quince días y el comentario de María fue: "A ver quién coge el sueño esta noche"". En último lugar, ha destacado "la rapidez, la brillantez, la genialidad, la gracia, el corazón. Entregaba todo, se va una mujer excepcional".

María Jiménez abría su corazón a Carlos Herrera en 2020

En octubre de 2020, Carlos Herrera entrevistaba a María Jiménez en 'Herrera en COPE' con motivo de su álbum, 'La vida a mi manera', que llegaba 18 años después de su último trabajo y tras superar varios problemas de salud. "No me acuerdo de cuántas veces he resucitado", le confesaba al comunicador.

Genio y figura, María Jiménez explicaba que grabó su nuevo trabajo en febrero y que es un canto a la vida "porque de la vida hablamos siempre poco y mal. No le agradecemos nunca nada a la vida y la vida es lo más grande que hay en este mundo".

