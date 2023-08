El primer sonido del día en Herrera en COPE: los pactos para gobernar en Aragón, Navarra y Ceuta

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los pactos para gobernar en Aragón, Navarra y Ceuta.

"Aragón es una de las tres comunidades autónomas que sigue sin gobierno tras las elecciones del 28 de mayo el PP ganó con claridad los comicios subió 12 escaños respecto al anterior convocatoria pero se quedó a seis diputados de la mayoría absoluta el candidato Jorge Azcón que ha sido alcalde de Zaragoza durante el anterior mandato un buen alcalde de Zaragoza tenía que entenderse con Vox tiene que entenderse con Vox aquí no ha habido especial ruido en las negociaciones nada que ver con lo de Extremadura o que no han faltado las tiranteces y los desencuentros por qué porque los de Santiago Abascal desde el primer momento han puesto una condición querían entrar en el gobierno tienen siete diputados que son suficientes para la mayoría absoluta de Jorge Azcón en el PP apostaban por un acuerdo programático pero sin consejeros de Vox en el Ejecutivo en Vox no han cedido y el PP se ha situado al borde de un callejón sin salida había dos opciones o asumían esas condiciones o se iban a una repetición electoral qué novedades hay en Aragón que Pepe iVoox han llegado a un principio de acuerdo está previsto que se firmen las próximas horas y permitirá Jorge Alcocer el nuevo presidente de esta comunidad y a cambio a cambio de su apoyo Vox va a asumir dos consejerías una de ellas con rango de vicepresidencia serán la de despoblación desarrollo territorial y Justicia una de ellas y la otra agricultura y ganadería cerrado Aragón quedarían por tanto Murcia y Navarra de Navarra ya te hemos contado las novedades aquí los de geroabay que son la marca del PNV en la Comunidad Foral le han echado un pulso a la socialista María Chivite no les convencía ni el número de puestos ni tampoco las carteras asignadas es que son pujaba el PSOE directamente hacia Bill tampoco es que le hicieran muchos asco sabido en el PSOE total dependen de su abstención en Navarra y Sánchez cuenta con Otegui para sacar adelante la investidura en el conjunto de España pero en las últimas horas los socialistas han mejorado la oferta para que los nacionalistas vascos les apoyen en la Comunidad Foral una vez que está abierto el mercado persa que más da pedid y se os dará bueno los de geroabay no dan nada por cerrado y dicen que se lo están pensando Pablo Azcona es parlamentario de esta formación en Navarra lo que necesita que lo haga ya eres ahora a analizar esa propuesta valorarla y en su caso por dar una respuesta en las próximas horas pero desde luego necesitamos ese análisis de la nueva propuesta de Partidos Socialista de una u otra forma habrá acuerdo en Navarra hay pocas dudas también hay noticia en Ceuta el Gobierno de la Ciudad Autónoma no estará formado hasta el menos el mes de octubre y es un gobierno con peso entre otras cuestiones por su ubicación estratégica en el norte de África aquí los contactos entre PP y PSOE estaba muy avanzados hacia una coalición de gobierno te puede sonar disparatado viendo como se están poniendo las posturas en el conjunto de España pero sí Pepe y pesó en Ceuta estaban muy avanzados las conversaciones para una colección de Gobierno Juan Jesús vivas de PP planteaba seguir siendo presidente y se avanzaba hacia la entrada de consejero socialistas en su ejecutivo el acuerdo era todavía más amplio porque incluía a partidos locales localistas pero ha llegado Ferraz ha llegado la Dirección Nacional del PSOE y les ha dicho a los de Ceuta pero dónde vais quietos con los de fijo ni a cruzar la calle y han tenido que regular ha tenido que salir el responsable del peso de Ceutí a desmarcarse de lo que casi habían pactado y después les han prohibido en Madrid esto una escala diferente es lo mismo que está pasando en el conjunto de España lo de la carta del domingo la respuesta de Sánchez a fijó con ese tono de desprecio altanero rechazaba cualquier contacto con fijó hasta después del 17 de agosto vamos a hacer la prueba de que prefieren centrarse en su prioridad y nosotras que sacar adelante la investidura con extremistas e independentistas se siguen produciendo contactos continúan acercándose a Jules y les piden desde el gobierno desde el PSOE que bajen el pistón aunque mira que lo del referéndum y la amnistía así para empezar no lo pueden hacer aceptar".