Carlos Herrera explica las principales paradojas del nuevo confinamiento en diversas poblaciones de Madrid

El periodista y director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha comenzado este lunes su primer monólogo de la semana haciendo referencia al principal tema de esta jornada. Madrid y algunas poblaciones de la Comunidad inician este lunes su tercer día de confinamiento, pero es el primero que ocurre entre semana y por tanto, el primero en el que la movilidad de los ciudadanos se va a ver mucho más incrementada que durante el pasado fin de semana.

El último movimiento legal sobre este asunto, ha recordado el periodista, ha tenido lugar este fin de semana, cuando la Justicia ha admitido a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid, aunque, como ha explicado, "se va a hacer por la vía lenta, es decir, que a lo mejor Madrid puede estar desconfinada cuando se resuelva esto". En concreto Herrera ha explicado que la Justicia "quieren escuchar las partes, y eso pasa por estudiar los argumentos que exponga la Abogacía del Estado, que dirá lo que le diga el Gobierno".

Día de la Hispanidad sin visitas

Lo que parece evidente es que los madrileños, y los españoles que quieran venir a la ciudad, no van a poder hacerlo en el puente de la Hispanidad, que tiene lugar el próximo 12 de octubre y para el que no hay desfiles previstos. "De tener sujeta a la población de Madrid es lo que se trata, y de que los españoles no vayan de visita a Madrid", ha advertido este lunes el periodista, refiriéndose al Gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre este asunto Herrera ha explicado que al Gobierno "al cabo de una semana le han entrado las prisas que nunca ha tenido argumentado que las medidas que había adoptado la Comunidad de Madrid no eran suficientes y que había que confinar la ciudad ya. Y lo hacen una semana antes del 12 de octubre, tratando a la población como si fuera menor de edad. Esa falta de sensibilidad lo que provoca ese desasosiego".

Asimismo, ha hecho un balance de las primeras 48 horas de este segundo confinamiento, donde la realidad de los madrileños no ha cambiado, aunque Herrera ha explicado que mientras los madrileños ven restringida su movilidad, los extranjeros sí que pueden venir a la ciudad sin guardar cuarentena.

"En los centros comerciales se ha notado mucho el confinamiento, hosteleros que a las 22 de la noche no han podido admitir a más clientes y por eso hay quienes les han aconsejado adelantar la cena y otros han tenido que cenar como los pavos", ha dicho en este sentido, aunque ha explicado que "de momento las multas no serán efectivas", ha explicado.

Ricardo Rubio / Europa Press

Lo que para Carlos Herrera no tiene sentido, según ha explicado, es dar "libre albedrío a los barrios más afectados, que era la medida adoptada por la Comunidad", aunque hay que tener en cuenta que esta era una iniciativa "contra la que se había manifestado determinados grupos de individuos que ahora están encantados, como el confinamiento lo pone el Gobierno... Bua, aplaudiendo con las orejas", ha concluido.

