"No hagas barbaridades": la escena de Karra Elejalde en '8 apellidos catalanes' que desata las risas en COPE

Las procesiones de Semana Santa han vuelto a las calles de España después de dos años de parón obligado por culpa de la pandemia. Un momento muy especial para millones de españoles que disfrutan con fervor de estas fiestas. Así lo ha explicado en 'Herrera en COPE' María José Navarro:

“Hoy vamos a hablar con esas personas que vuelven a estar contentas. Los cofrades de toda España. Esos que han vuelto a recuperar lo que durante dos años se les ha negado. Yo no entiendo nada de Semana Santa, no soy nada capillita, no controlo casi nada. Pero sí que tengo la sensación de que para los que de verdad disfrutan la Semana Santa desde todo punto de vista, también desde la Fe, que esa sí me acompaña, me parece que estos días son especiales. Y les supongo absolutamente contentos y disfrutando. Estoy convencida de que nos pueden contar su emoción”.

La escena de Karra Errejalde en 'Ocho apellidos catalanes'

A raíz de esta situación, Jon Uriarte ha querido recordar una escena de la película '8 apellidos catalanes' en la que un vasco de pura cepa como Karra Elejalde se transforma en costalero sevillano por amor a su yerno, Dani Rovira:

“Hay una cuadrilla diez años mayor que nosotros que siempre que nos ven dicen: 'Menos mal que aún queda gente decente'. Aquí en Bilbao, fíjate. Hay 9 cofradías y 14 procesiones, sobre todo hay algunas que son memorables, como la del borriquito, que llevaba tiempo sin salir. Me estaba yo acordando que, claro, hay gente que nunca ha vivido la Semana Santa de esa manera y me estaba acordando de Koldo, de '8 apellidos catalanes', de costalero, ese Karra Errejalde, cuando se mete ahí abajo y pasa esto:”





Los 'fosforos’ cofrades

Y, por eso, este Lunes Santo queremos que los ‘fósforos’ de 'Herrera en COPE' nos hablen de este reencuentro con la Semana Santa, con sus procesiones….

Lola, asegura que esta Semana “hemos recuperado nuestras raíces”. Aunque asegura que ayer sufrió un poco porque vi a mucha gente sin mascarilla en la calle y no entiendo que la gente la lleve en los transporte públicos nos las lleva pero ayer nadie, en la bulla nadie lo lleva. “El bicho está aquí”, recuerda Lola. Además, nos cuenta el año en el que la Hermandad de la Fe de Sevilla, de la que su madre era devota de la Virgen de Consolación, y cuando murió su madre el capataz le dedicó la chicotá a mi madre Carmen: “aquello fue impresionante, precioso y alivió el dolor que llevaba”

Miguel Ángel es de Granada, costalero, y confiesa que esta Semana Santa ha recuperado la emoción “de sentir el palo, como caen los kilos cuando oyes el racheo de los pies”. Sale con varias Hermandades: la Virgen de la Victoria y la Santa Cena, El Rescate, los Salesianos… Eso sí, también la está viviendo con “la pena de que nos falta gente debajo por la maldita pandemia y otras enfermedades”. Sin embargo, para Miguel Ángel esta es una Semana Santa especial porque por fin su hijo le acompaña bajo el palio. El consejo que le dio este fósforo a su hijo fue “tienes el privilegio de llevar a la novia del Realejo sobre tu cabeza, déjate llevar, cierra los ojos, suéñalo, vívelo, siéntelo”.

