De Guindos: “La recuperación es incierta y desigual pero la vacunación será el tirón para la economía europea"

El vicepresidente del Banco Central Europeo y ex ministro de Economía del Gobierno de España con Mariano Rajoy, Luis de Guindos, no ha podido regresar a Frankfurt, donde se encuentra la sede del banco emisor de la Unión, por Filomena, aunque como ha explicado el responsable económico del BCE y debido a las contundentes medidas decretadas por el Gobierno alemán para reducir los casos de coronavirus en su país, "estamos teletrabajando, solo algunos trabajadores esenciales van a las oficinas".

Teletrabajando, el vicepresidente del Banco Central Europeo no pierde el hilo de la actualidad y está pendiente de lo que ocurre en la Unión Europea y en cada país comunitario aunque no se implica en dar detalles concretos de España a la pregunta de Carlos sobre si coincide con la actual ministra de Economía Nadia Calviño que el pasado jueves en "Herrera en COPE" aseguraba que España va camino de la recuperación, que esta será fuerte y servirá para reducir la emisión de deuda, "no hacemos valoraciones concertas sobre países, lo hacen los bancos centrales, en el caso de España, eso lo hace le Banco de España, lo que puedo decirle es que la proyección para la zona euro es una contracción del PIB en el cuarto trimestre en el entorno del 2 por ciento y una ligera recuperación en el primer trimestre de este año para el conjunto la zona euro. Tienen que ver con las medidas del confinamiento que se han ido tomando en toda Europa como Alemania que es un jemplo claro y también otros países y eso ha tenido repercusión en el sector servicio que ha tenido una evolución negativa como el crecimiento cero. En el caso de España tenemos las proyecciones del Banco de España y en este escenario este proyecta una contracción en el cuarto trimestre ligeramente por debajo del 1 por ciento".

¿Hay límite para que el Banco Central Europea siga comprando deuda, después de hacer de rey mago? "Todo tiene límites y racionalidad dentro de los objetivos del BCE y esa reacionalidad es que la inflación se vaya acercando al objetivo de estar por debajo del 2 por ciento. Pero en estos momentos el objetivo básico es mantener unas condiciones de financiación favorable para los gobiernos que están haciendo un gran esfuerzo en politica fiscal y por eso hemos aumentado la compra de deuda. El año pasado el BCE compró una deuda de España entorno a 120.000.000.000 millones de euros"

Y eso ¿hay que devolverlo, claro? "Eso hay que devolverlo, es deuda pública y el tema de la cancelación de la deuda está prohibido por los tratados, pero el objetivo es que las condiciones de financiación sean las adecuadas porque solo faltaría en estos momentos para las economías más vulnerables es que a la crisis sanitaria se uniera una cirisis de deuda, algo parecido a la crisis del 2011".

PELIGROS PARA LA ECONOMÍA EN LOS PRÓXIMOS MESES

"Hay varios riesgos para la economía de la zona euro" destaca Luis de Guindos como "que se retrase mucho la principal esperanza que es la vacunación o que haya nuevas variantes del virus. Todo está muy ligado a la pandemia, pero el escenario es que se acelere la vacunación y que en la segunda parte del año estemos próximos a una normalidad. Es una crisis sanitaria y el impacto económico va a depender muy mucho de como evolucione la crisis sanitaria. Simultaneamente factores como que no tengamos noticias malas a nivel internacional como que la administración americana lleve a cabo programas de ayuda para tirar de la economía, pero los riesgos a la baja siempre están ligados a la evolución de la pandemia .Lo normal es que con las vacunas la situacion mejore a lo largo de los meses".

"EN ÉPOCAS COMO ESTAS HAY QUE GASTAR MÁS"

Ante la grave situación sanitaria y de crisis económicas, el vicepresidente del Banco Central Europea recalca que en épocas como esta "hay que gastar más, pero hay que gastar correctamente, le planteamiento es muy simple es una crisis sanitaria que lleva una caída del PIB enorme en el caso de la zona euro del 8 por ciento y en la economía española será mayor. Hay que gastar pero en cosas derivadas de la pandemia, el caso de los ERTE que tiene una lógica absoluta, gasto sanitario y luego están los estabilizadores automáticos del presupuesto como se reduce la recaudación y sube el paro ".

"Lo que ocurre es que cuando se vaya superando la pandemia, en los próximos trimestres, la propia mejora llevará a que el déficit público se vaya reduciendo y lo que tiene que ocurrir es que no se aproveche la pandemia para aumentar gastos que no tienen que ver con la pandemia".

SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTREPROFESIONAL

"Puedo hablar en genérico, no de un país. Esto depende como todo en la vida de las circunsatnacias, si tiene un paro del 2-3 por ciento, la subida del salario es natural, pero si tiene una tasa alta de desempleo tiene que tener cuidado con determinadas medidas, pero eso es una cuestión de cada país en concreto"

En cuanto a la recuperación de España, De Guindos asegura que "la economía española debería recuerarse más que la media, el problema de España es que el turismo pesa mucho y tenemos empresas pequeñitas y por eso ha caído más. En el primer trimestre de este año vamos a ver que dejamos atraás las cifras negtivas de crecimiento, hablo del conjunto de la zona euro y a partir del segunda etapa del año veremos unas cifras positivas con crecimiento positivo y eso en España se debe notar más porque también hemos caído más y si ocurre, el turismo se irá recuperando, y será favorable y ahí es cuando hay que cerrar el déficit público".