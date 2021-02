Guillermo Díaz: “Los espartanos eran menos fuertecitos porque no había chuletones para conformar un físico esp

Él ve el cine con ojos de cinéfilo. Especialmente cuando se trata de las batallas de la Antigüedad. Hollywood no nos cuenta todo exactamente como es, y no tiene por qué. Lo asegura Guillermo Díaz, que además de un cinéfilo es diputado de Ciudadanos en el Congreso de Málaga, y una persona a la que le relajan las series de espía

Acaba de publicar su libro: “Grandes batallas en la pantalla’. Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad”, una obra donde defiende que el cine no tiene por qué contar la realidad, pues está sometido a criterios estéticos y de guión. Además, afirma Díaz, que “genera imaginarios colectivos”. Por ejemplo la imagen falsa que se tiene de los espartanos “eran menos fuertecitos porque no había chuletones para comer tanta proteínas y conformar un físico espectacular”. Tampoco iban desnudos, porque no eran tontos, y “nadie iría desnudo a una batalla contra un ejército”.

El cine ha sido también un arma de propaganda. En el siglo XX, durante los dos grandes dictaduras “sabían de la potencia del cine” afirma el autor. La masacres o las batallas llegan a generar odio en el espectador. Sin embargo no todo es tal y como nos lo cuentan, por ejemplo el esquema de la batalla, donde hay varias filas, las flechas no matan al instante, y el choque en el frente era el combate cuerpo a cuerpo que de verdad hacía que se viniera abajo la moral del contrario y se largaban: “en ese momento empezaba el momento trágico, y en esta huida había una persecución organizada de los perseguidores a los que huían, y ahí se producían las grandes bajas”.

Guillermo Díaz confirma que hay crónicas que cuentan que muchas veces los romanos se resbalaban con las propias tripas cuando apuñalaban con sus espadas. En algunas películas como “Troya” se refleja una caballería que no existía, combates que no eran tales y de todo el análisis de su libro, probablemente es la que peor refleja la realidad. Los mejores elogios los dirige a “Alejandro Magno”. Pasando por “Espartaco”, Gladiator” o “300”.