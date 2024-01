García-Margallo, sobre el decreto ómnibus: "Silencia el Parlamento y ocupa las instituciones"

García-Margallo es uno de los políticos veteranos del Partido Popular. Con esa experiencia que dan los años y tras haber ostentado diversos cargos a través de su dilatada carrera política, entre los que destacan el de ministro de Exteriores bajo el mandato de Mariano Rajoy, se pasa por los micrófonos de Herrera en COPE para charlar con Carlos Herrera sobre la actualidad de nuestro país.

Al comienzo de su intervención, ha reflexionado sobre un asunto que ha resultado difícil de interpretar. Tiene que ver con Kosovo, que se autoproclamó estado independiente hace ya unos años.

PSOE y PP no lo han reconocido para evitar incrementar demandas vascas o catalanas. Ahora, Exteriores ha permitido que se use el pasaporte de Kosovo para circular por España. Esto supone una contradicción y lo analizamos con García-Margallo.

Sobre esta cuestión, dice García-Margallo que "el ministro de Exteriores entendía que sí equivalía a eso porque cuando se discutió la decisión sobre ese tema, dio a entender que si una autoridad era considerada competente para emitir pasaporte, es que se estaba reconociendo esa tesis. No es verdad, pero era su tesis".









Ahora, la tesis es la contraria. "Una contradicción difícil de entender. El hecho en sí no supone un reconocimiento, pero es un cambio en la política tradicional".

¿Y eso se produciría por intereses particulares del gobierno en su relación con sus socios parlamentarios?

"No reconocíamos a cinco países porque teníamos problemas de secesión unilateral. El resto de países no tienen el menor inconveniente en reconocer la soberanía de Kosovo. La ley internacional dice que no se pueden reconocer las secesiones unilaterales y eso lo admitimos todos. Lo hemos admitido cuando hubo un referéndum en Crimea. España reconoció las seis repúblicas federativas de la exyugoslavia".

La política exterior española es muy difícil de entender y el exministro ha puesto algunos ejemplos para dar cuenta de ello.

"Hemos visto la invasión de Ceuta, enfado de Argelia y el reconocimiento del Sáhara. Hemos visto los discursos en Israel que provocó la retirada de la embajadora de Israel, hemos visto Argentina y Milei, lo que ha pasado con Italia (...) Y si hay algo que debe garantizar la política exterior es que sea clara, transparente... y aquí se han roto todos los consensos y se va a romper en Gibraltar, al tiempo".

De este modo, José Manuel García-Margallo insiste en que "con estos vaivenes, es complicado entender la política exterior".

Además, García-Margallo dice que "la ley internacional asegura que no se puede dar valor jurídico a un referéndum unilateral de independencia".

"Las torpezas en política interior y, sobre todo, con el gobierno que tenemos... tapan las torpezas del día anterior. Sin embargo, en política exterior hay cientos de embajadas y toman nota a lo que dicen y eso queda por escrito. Y cuando pierdes la credibilidad, luego es muy difícil recuperarla", reflexiona.

Añade que tiene amigos en el cuerpo diplomático y "lo que intentan explicar es que lo que está haciendo: el indulto, la amnistía... está muy puesto en razón y no entienden demasiado bien esto".

Puigdemont quiere decir, en palabras de Margallo, que él manda y "no va a pasar una sin demostrar esto. El gobierno es el pasaporte de los hermanos Marx. Y este decreto ómnibus es silenciar el Parlamento y ocupar las instituciones, fundamentalmente el Constitucional. Entramos en un proceso de asalto a la democracia, como hemos visto en otros países. Un decreto ley de esta magnitud, insisto, es silenciar el Parlamento".