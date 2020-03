Frank Cuesta: “Actualmente nos estamos comiendo el ecosistema, y el problema es que no hay espacio”

Coincidiendo con el 40 aniversario de la muerte de Félix, Frank Cuesta ha querido seguir los pasos del naturalista para rendir homenaje a Rodriguez de la Fuente y a su labor en defensa de la naturaleza. Se estrena este domingo, en DMAX ‘Wild Frank. El legado de Félix’. “A muchos niños nos hizo amar la naturaleza y nos dio pautas de como vivir la naturaleza que hoy tristemente se han perdido” dice el herpetólogo sobre De la Fuente. Dice que consiguió que “a ese concilio de alimañas, se les empezase a proteger”. Destaca que todo está basado en cosas que dijo hace 40 años: “Habló de cómo iba a ser el cambio climático, la suciedad de los ríos, de cómo le quitamos terreno a los animales. Todo es legado suyo”.

Es el mejor homenaje que le puede hacer Frank Cuesta al hombre del que afirma que “si hay aves en el cielo, y lobos, es gracias a él y su equipo”. Cuesta enfatiza que “actualmente nos estamos comiendo el ecosistema, y el problema es que no hay espacio. Somos muchos y generamos mucha basura”.

Hoy en día hay corrientes ecologistas y veganas muy radicales. Para Frank Cuesta no es un problema: “lo que no es una opción es el vegatalibanismo”. Frank sabe que hay que luchar por lo que merece la pena y “lo que hay que decirle a los chavales es que no pasa nada por manifestarse y no ir al cole un par de veces, pero no pensemos que por manifestarse consiguen algo, está bien estar en contra, pero que recojan un bosque un fin de semana.” Y nos acordamos inevitablemente de Greta Tunberg: “Yo no la he visto recogiendo un papel y metiéndolo en una papelera”.

En lo personal, su lucha contra el tráfico de animales salvajes ha tenido que ser aparcada por un tiempo: “cuando te están amenazando unos y otros es muy complicado, yo todavía tengo dos niños allí, y por responsabilidad no puedo seguir. Dejo de tocar las narices”. En lo que sigue es en la lucha contra su enfermedad “estoy luchando, va para largo, pero hay gente que está peor, y yo me levanto con una sonrisa”.