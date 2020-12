Francisco Marco: “Villarejo ha intentado salir de prisión atacando al Estado”

El abogado y detective privado, Francisco Marco, ha escrito una historia de policías que durante 40 años estuvieron ganando poder para hacerse ricos. Es una historia de engaños, de ambición desmedida, y de manipulación.

Lo que ocurre es que aunque está escrito en un libro, la historia es verdad.

Nos ha estado pasando, a usted como ciudadano, al Estado, y ha decepcionado en especial a los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. Es la vida y andanzas del excomisario José Manuel Villarejo, y su “España Inventada”. Así es como Francisco Marco, el que fuera director de la controvertida agencia Método 3, repasa lo que ha sido esa otra España, la de Villarejo y sus cómplices. “Es la historia de España vista desde las cloacas, de gente que ha estado medrando”, apunta el autor.

El ex comisario está en la cárcel, que es su otra lucha: “Hemos comprobado cómo ha intentado salir de prisión atacando al Estado”. Villarejo no es un policía al uso, “está haciendo una gestión de su propia crisis, y atacando a personas que puedan levantar el teléfono para sacarle de la cárcel. “Villarejo es útil para sí mismo”. “Siempre se movió por dinero y es producto de alguien que conoce el poder y decide que tiene que ganar dinero”, apunta Marco, que ha estado investigando 40 años de vida con entrevistas a policías, fiscales, agentes de inteligencia, empresarios, y también de documentos, agendas, correos, Usb, causas judiciales. Le envió una carta a la cárcel para pedirle su versión “quería contar sus luces y sus sombras, pero nunca contestó”.

¿Queda alguna bomba preparada? Francisco Marco cree que no, porque “ya en el 2016 cuando le van a detener, él se acerca a Corinna para intentar sacar información y no encuentra nada, puede tener bombas políticas de corto alcance”. Sobre lo que no sabemos dice que hay muchas cosas que el ciudadano no sabe “y este libro es ejemplo de ello”. Aunque como buen detective, “hay información que tengo, y nunca diré”.

Si tuviera que elegir una figura para el Belén viviente de Herrera en COPE, a Francisco Marco le encaja que Villarejo sea un Caganer, pero lástima, esa figura ya está pedida.