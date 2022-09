Fracking: ¿Por qué no se aplica un sistema que da a EE.UU. la tranquilidad del autoabastecimiento energético?

Con la crisis energética en marcha son muchos los que miran al fracking de reojo como una solución. "¿Por qué no se aplica un sistema que ha dado a Estados Unidos la tranquilidad del autoabastecimiento energético?", se ha preguntado este jueves Carlos Herrera.

Esta técnica de extracción, busca liberar el petróleo y gas que tienen las rocas atrapados en su interior ¿Cómo? perforando la tierra, en muchos casos más de dos kilómentros, y rompiendo esas rocas.

POLÉMICA

El tema es polémico y tiene por tanto sus detractorres y partidarios. Los que no quieren ver ni por asomo este método de extracción, argumentan problemas medioambientales. Entre los principales, está el consumo y la contaminación del agua. La Universidad de Los Andes ha estimado que se requiere aproximadamente el agua de media piscina olímpica para fracturar un pozo.

Advierten también de la contaminación por los químicos que se emplean en el proceso de fracturamiento, de la posible contaminación de aguas subterráneas o del incremento de seísmos en las zonas donde se realiza la extracción ya que "si se fractura cerca de una falla geológica, esta reacciona al aumento de energía mediante pequeños seísmos".

En el otro lado de la balanza se encuentran los que apuestan por este método que consideran que no tiene más riesgos que cualquier otra tecnología utilizada por la industria. Argumentan que los casos puntuales en los que haya podido haber contaminación, ha sido debido al uso de malas prácticas.

MEDIDAS CONTRA EL 'CHANTAJE' ENERGÉTICO DE PUTIN

En este contexto, el Consejo Europeo de Ministros de Energía de este viernes tiene que decir los próximos pasos para hacer frente al "chantaje energético" de Vladimir Putin. Ayer. La Comisión dio a conocer las propuestas que va a llevar al Consejo: tope a los precios del gas ruso, impuestos específicos a los beneficios extraordinarios de las eléctricas y medidas de ahorro en el consumo. Es decir, "más regulación sobre más regulación, en el mercado más regulado del continente", ha señalado Carlos Herrera en Herrera en COPE, este jueves.

"¿De verdad esa es la solución a los problemas?", "¿Nadie habla en Europa de la necesidad de conseguir más energía abundante y barata? ¿por qué no tenemos energía suficiente y en otras partes del mundo sí? ¿es que nadie va a reconocer que al igual que nos hemos puesto en manos de Putin, hemos puesto también un cepo a nuestro crecimiento con las políticas medioambientales?".¿por qué no tenemos gasoducto?, se ha preguntado el comunicador. "Porque decidimos hace un tiempo que no valía la pena invertir en infraestructuras relacionadas con el gas y ahora lo echamos en falta".

"Por qué Europa, a excepción de Francia, se condena a no poder hacer lo que hacen otros países, continuar con la vida de las nucleares o utilizar el fracking", ha concluido Herrera.