"Eso no lo ha dicho": Fernando Roig matiza a Carlos Herrera y señala directamente al Betis

Carlos Herrera está indignado por el último partido del Betis contra el Real Madrid. Según el líder del 'prime time' de la radio en España, el resultado (2-1) a favor de los de Ancelotti no debería de haber sido tal, por dos supuestos penaltis no pitados al equipo sevillano, del que Carlos Herrera es un declarado seguidor. Ha sido en su conversación con Fernando Roig, presidente del Villarreal, que Herrera y él han mantenido un intercambio de pareceres sobre ambos equipos.

Betis contra Villarreal en 'Herrera en COPE'

Carlos Herrera señala cuál es el único producto que nunca compra en el supermercado: "Absurdo y repugnante" El director de 'Herrera en COPE' ha descrito este común producto como un "detritus" que él se niega a comprar Redacción Herrera en COPE 06 sep 2022 - 08:52

"Es don Fernando Roig, presidente de Pamesa y nos ha hablado del cierre de una de las filiales, Azuliber, por el problema del precio del gas y por el encarecimiento de la producción en los productos. Don Fernando, le deseo lo mejor, ya lo sabe usted, y le mando un abrazo muy fuerte", ha sido la despedida que ha hecho Carlos Herrera del empresario español, el cual no ha dudado en interrumpirle para destacar un detalle muy concreto.





"Y presidente del Villarreal, que somos terceros de la Liga española, que eso no lo ha dicho, por delante del Betis", le ha querido destacar Fernando Roig a Carlos Herrera, quien no ha dudado en responder: "Sí, pero usted sabe que al Betis le han robado dos penaltis", mientras que Roig asumía: "Claro, dos, dos", para acabar añadiendo: "Y somos el único equipo que tiene un equipo en Primera, un equipo en Segunda y un equipo femenino en la Primera división española".

Carlos Herrera no se ha querido quedar atrás y ha hablado de otros logros históricos de su equipo: "Bueno, el Betis es el único equipo que ha ganado las tres categorías, Primera, Segunda y Tercera, y el que más veces ha subido a Primera", ha presumido el director de 'Herrera en COPE'.

Fernando Roig, lejos de amilanarse, ha buscado puntos de conexión entre ambos equipos: "Y el Betis tiene un entrenador que lo trajo el Villarreal a Europa, que lo dio a conocer, que tiene al director deportivo, que es de la cantera del Villarreal y el preparador físico, que se llama José Cabello, también nació de las categorías del Villarreal", finalmente, Carlos Herrera ha querido zanjar el asunto: "Estamos muy unidos", a lo que Fernando Roig le recogía el guante recordando: "Y el domingo que viene jugamos Betis y Villarreal". Finalmente, Carlos Herrera ha despedido, esta vez sí, al entrevistado: "Eso es, que gane el mejor, me alegro mucho de saludarle, don Fernando".

Carlos Herrera, molesto con el arbitraje

Audio





En la mañana de este lunes, Carlos Herrera ha mostrado su parecer por la derrota de Betis contra el Real Madrid del fin de semana. "Es verdad que al Madrid y al Barcelona se les ve fuertes", ha comentado José Antonio Naranjo en el apartado de los deportes de 'Herrera en COPE', a lo que rápidamente ha respondido Carlos Herrera: "Sobre todo cuando no te pitan dos penaltis que haces, uno contra Fekir y otro a Borja Iglesias", ha señalado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Vamos a ver, Herrera, que no me seas forofo", le ha espetado el colaborador, mientras que Herrera insitía: "Que no le pitaron dos penaltis. Que son penaltis claros. Así gano yo también la Liga", ha asegurado un Carlos Herrera que no está convencido de lo que pasó el fin de semana en el Santiago Bernabéu.