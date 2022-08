Fernando Azor, en 'Herrera en COPE': “La crisis de los 25 no es un trastorno, es una etapa”

El cuarto de vida, o los 25 años aproximadamente, es un momento de cambios de etapa, de estudios... En el sentido académico todo está reglado, sin embargo, las etapas de entonces en adelante dependen de nuestras propias decisiones y están menos definidas y es ahí cuando aparece la incertidumbre que da paso a, entre otras cosas, la ansiedad.

La ansiedad tiene muchos síntomas, que refieren que algo no va bien. Dice el psicólogo Fernando Azor, que “igual que si quiero ir a la montaña, contrato un profe de esquí, ahora es más facil que identifique que tengo un síntoma y contrato a alguien para que me guíe o me diga qué tengo que hacer para reducir ese malestar”.

Y es que nuestra psicología es más importante que nunca, especialmente en nuestros jóvenes: “a un grupo de población que se le ha protegido o se le han dado ciertas atenciones para que no sufran, a lo mejor van a tener más sensación de ser cristal y poderse romper más facilmente, estadísticamente puede ser así, pero la capacidad y la manera de rehacerse sigue siendo la misma de siempre.”

Sobre si la pandemia tiene la culpa o no, asegura Azor que “ya se veía con anterioridad, la pandemia solo lo ha potenciado”, y añade que “los que tenían miedo a las relaciones sociales solo tenían que enfrentarse por videconferencia.” Además, es un hecho que las pantallas condicionan el modo de relacionarse.

El experto remarca en Herrera en COPE que esta crisis de los 25 “no se diagnostica porque no es un trastorno, es una etapa” hay otras edades de cambio. “Lo único que hay que saber es que eso va a pasar.” Es de hecho una de las claves de la psicología: “el malestar forma parte del bienestar, personas que solo viven momentos positivos crecen menos.”

Los psicofármacos son una gran ayuda y nos hacen la vida mas facil si se usan de la forma correcta. Lo que ocurre es que no está resolviendo verdaderamente la base del problema, “el mayor beneficio se obtiene en la combinación con la terapia.” Así, Azor aconseja que “hay que ser consciente de que no hay nada definido y todo puede estar bien o estar mal. A partir de ahí, si nos centramos en qué pasitos podemos dar, probablemente empezará a interesarnos esa etapa y consigamos algo, si no todo, de lo que nos planteamos.”