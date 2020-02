La 'felicitación' de Herrera a Susana Díaz por el día de Andalucía

Este 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía y Herrera, almeriense de nacimiento y sevillano de corazón, ha querido celebrarlo haciendo balance del primer año de gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía, tras 40 años de gobiernos del PSOE en la Comunidad.

Herrera, sobre el primer año de gobierno PP-Cs

Estas son las palabras que Herrera ha pronunciado por el Día de Andalucía:

"Hoy es el Día de Andalucía, hoy es el día en que los andaluces celebramos lo que pasó hace 40 años, 40 años, el referéndum de Andalucía que algún ignorante todavía cree que lo que aquí se celebró fue un referéndum de autodeterminación. Oiga, y de tontería en tontería ha llegado a vicepresidente del Gobierno, o sea, que no descarten ustedes poder progresar cualquiera.

Aquel referéndum lo que hizo fue tumbar un diseño del Estado con autonomías de primera y de segunda. Y eso lo contamos cada vez que llega el 28 de febrero, el Día de Andalucía. Aquella fue una apuesta por la igualdad de los españoles que encabezaron los andaluces. Y desde entonces eso lo han intentado olvidar los nacionalistas, por ejemplo, los catalanes. Los que ayer pactaron el techo de gasto con Pedro Sánchez inventándose el hecho diferencial catalán o cualquier otra ocurrencia que les permita diferenciarse del resto de España. Diferenciarse al alza, claro; diferenciarse para obtener privilegios es esa diferencia.

¿Y cuál es el hecho diferencial catalán hoy? Ahora se lo contaré: que sus presos no cumplen condenas como los demás y los inhabilitados siguen actuando como si no lo estuvieran. En Andalucía conviene decir que hace poco más de un año con esa solemnidad tan democrática que suelen exhibir los menos convencidos de la democracia, Pablo Iglesias activó una alerta antifascista y el PSOE la secundó enviando, incluso, autobuses de protesta a la investidura de un nuevo gobierno que encabezaba el PP de Moreno secundado por Ciudadanos de Marín.

Que sí, que sí, que enviaban autobuses a protestar a esa investidura. "Me han quitado a mí el poder, ¿pero con qué derecho? Nosotros, que yo, Susana, que soy, que esto es mío". Bueno, y esa checa, era una checa retórica que anunciaba grandes males para Andalucía y de paso para España. Como si allí y aquí una vez depuesto en las urnas el régimen socialista campante durante casi 40 años se fueran a reencarnar en una sola persona: Franco, Pinochet, Mussolini, Hitler y la mala del tren de la bruja.

Miren, pues hoy que Andalucía celebra su día grande, conviene hacer un pequeño balance. Antes de nada en este tiempo de cambio aquí no se ha comido nadie a nadie, no se han comido los niños, a las mujeres se les protege igual que el resto de España y no se fusila a nadie por ser de izquierdas o de la Ponferradina, da igual.

Pero sí han pasado unas cuantas cosas buenas que considero muy necesario recalcar: primero, en el último año completo de gestión la inversión extranjera ha subido un 61%, mientras bajaba exactamente lo mismo en España. El PIB andaluz interanual ha subido un 2,1% bajando impuestos, es decir, lo cual demuestra que si se gestiona bien pueden bajar impuestos y crecer. Ha subido una décima más que en todo el país, ocho décimas más que la Unión Europea. Andalucía es la segunda comunidad que más exporta de España, la tercera con más afiliados a la Seguridad Social, que después de un año malo para el empleo en general, el empleo ha sido razonablemente bueno para los andaluces. El trabajo crecía un 1,8 en nuestro país y en Andalucía un 2,1. La tasa de crecimiento de las sociedades mercantiles ha triplicado la media nacional, el tejido empresarial ha crecido "por cima" de la media nacional.

Oiga, y no se conocen escándalos como los EREs ni gastos en prostíbulos a cargo del erario público ni los mil chiringuitos para dar de abrevar a todo quillo viviente a cambio del voto cautivo, que en eso aquí hemos sido los mejores. Y quedan muchas cosas por arreglar y este gobierno hará muchas cosas mal y no habrá ningún empacho en decirlo, pero la prevención ideológica sectaria con la que se recibió un cambio de Gobierno en Andalucía ha resultado absolutamente imperante y, como vemos por los datos, absolutamente ridícula. Absolutamente ridícula.

Por cierto, si es verdad que Sánchez quiere promocionar a María Jesús Montero como la nueva lideresa socialista en Andalucía, oiga, que deje de ejercer de portavoz del diálogo con los sediciosos porque se está haciendo con una hemeroteca que va a lastrar el futuro político".