Feijóo responde a Carlos Herrera sobre la postura del PP en la regularización de migrantes en España

Este martes llega al Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la regularización de alrededor medio millón de migrantes que viven en nuestro país sin papeles y sin derechos básicos.

Una propuesta respaldada por más de 700.000 mil firmas y que, además, cuenta con el apoyo de más de 900 organizaciones sociales como Cáritas, CONFER o el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Una iniciativa sobre la que Carlos Herrera ha preguntado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien este martes ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

El líder popular ha admitido que "es evidente" que en España existe un "problema de ubicación y de trato con los migrantes sin papeles". Así las cosas, ha apuntado que nuestro país es, en este momento, "el mayor coladero de las mafias que impulsan a los migrantes a llegar de forma ilegal a las costas españolas". Por ello, Feijóo considera adecuado "encontrar el justo término".





Feijóo, a favor de buscar "el justo término"

"Desde el punto de vista de los derechos de las personas, tenemos que ser lo suficientemente sensibles para proteger esos derechos humanos, pero a la vez tenemos que tener la cabeza fría para que obteniendo lo primero, no estemos incentivando lo segundo", ha señalado el líder popular. Y con esto último se ha referido expresamente a "esas mafias que traen a inmigrantes a las costas españolas y nos estamos convirtiendo en el coladero de la mayor migración de los últimos meses de toda la Unión Europea".

Por ello, el presidente del PP ha anunciado que a lo largo de la mañana, los populares tomarán una decisión en el Comité de Dirección del partido. "Lo que sí aseguro es que somos absolutamente sensibles con la situación en al que viven muchos migrantes en nuestro país y somos partidarios de una migración regulada, de que se venga a España de forma regular y que los migrantes se incorporen a la sociedad española con lo mismo que se incorporaron millones de españoles cuando tuvimos que salir en los años 50 y 60 de España y migrar a otros países", ha señalado Feijóo.

De nuevo, ha reiterado que es necesario buscar "el justo término" y que esta iniciativa quede dentro "del acuerdo de migración que ha suscrito la Unión Europea por acuerdo de los 27 países".

En cualquier caso, Núñez Feijóo ha asegurado a Carlos Herrera que se trata de un debate "que debemos dar y zanjar con los migrantes que viven en España y que trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles". En último lugar, el presidente popular ha pedido tranquilidad para todos los que todavía no han obtenido los papeles: "Pueden estar tranquilos, que este partido sensible con ellos, buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país", ha zanjado.

900 organizaciones respaldan la iniciativa para la Regulación Extraordinaria de migrantes

Entre todas estas organizaciones está también la Conferencia Episcopal Española.

De hecho, el presidente de la CEE, Luis Argüello, difundió este domingo sus reflexiones sobre la toma en consideración de esta iniciativa. Hablaba así de "la dignidad de miles de personas, un debate sobre las causas, las mafias, la acogida posible y el uso de la biopolítica", escribió.

Se trata, por tanto, de "un primer paso de salud ética y democrática es admitir a trámite el debate de la IPL".